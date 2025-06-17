ÜNLÜ & Co’nun Fintek Girişimi PİAPİRİ artık bir teknoloji şirketi

2022 yılında finansal piyasaları herkes için erişebilir kılma ve bireysel yatırımcıların karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçen Piapiri, iki yıl gibi kısa bir süre içinde önemli büyüme göstererek bir finansal teknoloji şirketi haline geldi. Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun finans sektöründeki konumundan yola çıkarak kendi teknolojisini geliştiren Piapiri, faaliyetine artık Piapiri Teknoloji A.Ş. adı altında, yetkin ve özerk bir kurum olarak devam ediyor.

Gelişmiş analiz, öneri ve hazır model portföyleri sayesinde bireysel yatırımcıların öncelikli tercihi haline gelen Piapiri büyümeye devam ediyor. Bugün 40’tan fazla çalışanı ile faaliyet gösteren Piapiri’nin yönetim ekibinde ve danışma kurulunda finans ve teknoloji dünyasından güçlü isimler bulunuyor. Piapiri’nin kuruluşundan bu yana büyümesinde önemli rol alan İlker Özten, teknolojiden sorumlu Erdem Cihan Çalışgan ve finanstan sorumlu Emre Dilber, CFA yönetim ekibini oluştururken, şirketin danışma kurulunda ise Uber Türkiye Eski Genel Müdürü Neyran Bahadırlı ve ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Fintek ekosistemine güçlü bir giriş

Yatırım ürünlerinin yanı sıra, geniş bir yelpazede finansal çözüm ve ürünleri de barındıracak kapsamlı bir “finansal superapp” olmayı hedeflediklerini belirten Piapiri Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten, “Piapiri, finansal teknolojilerdeki dönüşümün yön veren aktörlerinden biri haline geldi. İki yılda güçlü bir dönüşüm hikayesi yazdık. Geçtiğimiz yıl ise yatırım dünyasına erişimi kolaylaştırdığımız ve bu sayede hızlı şekilde büyüdüğümüz bir yıl oldu. Geçirdiğimiz bu güçlü dönüşümün rüzgarını arkamıza aldık ve 2024 yılı itibarıyla ciromuzu dört kat arttırarak fintek ekosistemindeki önemli oyuncular arasında kendimize sağlam bir yer edindik. Kullanıcılarımıza sunduğumuz derin analize ve bilgiye dayanan nitelikli yatırım önerilerinin bunda önemli bir rolü var. Araştırma ekibimizin oluşturduğu yatırım önerileriyle 2024’te yüzde 124’e varan kümülatif getiri potansiyeli sağladık. 2025 yıl başından bu yana BIST-100 endeksinin getirisi -%8,2 olarak gerçekleşirken aynı dönemde Piapiri’deki hisse al/sat önerilerinin kümülatif getirisi %41,5’e ulaştı. Böylece BIST’in negatif seyrettiği süreçte kullanıcılarımıza yüzde 40’ın üzerinde pozitif getiri potansiyeli sunduk.

ÜNLÜ & Co’nun uzmanlığından doğan yenilikçi girişimimiz, kullanıcıların her an yanında olmayı sürdürüyor. Gelecekte de teknoloji yatırımlarımızı artırarak finansal piyasalara erişimi daha da kolaylaştırmaya, kullanıcılarımız için yenilikçi ve akıllı yatırım çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Herkesin erişebileceği, etkili yatırım hizmeti

Kullanıcı tabanını hızla genişleten Piapiri, bireysel yatırımcılara halka arzlara kolay katılım, hisse senetleri, TEFAS fonları, VİOP, varantlar ve Eurobond yatırımlarını tek bir platform üzerinden sunuyor. Finansal hizmetlerde şeffaf, kolay ve üst düzey bir deneyim sağlamayı amaçlayan platform, eklenen yeni özelliklerle yatırım süreçlerini daha pratik ve erişilebilir hale getiriyor. Finansal okuryazarlığı artırmayı hedefleyen Piapiri, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına destek olmak için ücretsiz teknik analiz eğitimleri, kapsamlı raporlar ve zengin içerikler sunuyor. Özellikle "Piapiri ile İçeriden Bakış" YouTube serisi, halka açık şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yapılan söyleşilerle bireysel yatırımcılara şirketlerin stratejilerini ve gelecek planlarını doğrudan öğrenme fırsatı sağlıyor.

Halka arzlara katılımı daha da kolaylaştıran yeni arayüz ve hesap açma sürecini iki dakikaya indiren görüntülü görüşme altyapısı, kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli yenilikler arasında öne çıkıyor. Şirketin hedefleri arasında yapay zekâ destekli varlık yönetimi hizmetleri ve kullanıcıların yatırım tercihleri ve risk profillerine uygun finansal çözümler gibi yeni özelliklerle platformun kapsamını genişletmek yer alıyor. Kişiselleştirilmiş yatırım seçenekleri sunarak fon ve hisse senedi alım-satımını daha verimli hale getiren Piapiri, yatırımcı ihtiyaçlarına yanıt veren teknolojik çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.

Yüzde 40 kadın ve genç yatırımcıyla “Kapsayıcı Finans”

Finansal okuryazarlığın bireylerin bilinçli yatırım kararları alabilmesi ve uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşabilmesi için kritik bir unsur haline geldiğine inanan Piapiri, bu bilinçle hareket ederek finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma misyonuyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Üniversitelerle yapılan iş birlikleri ve etkinlikler sayesinde 25 binden fazla öğrenciye doğrudan ulaşan platform, finansal erişimi destekleyerek fırsat eşitliğini güçlendiriyor. Kullanıcı tabanının yüzde 40’ını oluşturan kadın ve genç yatırımcılarla kapsayıcı bir ekosistem inşa ediyor.