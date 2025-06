Allianz Partners Türkiye'ye ikinci kez “Harika Bir İş Yeri” sertifikası verildi

Takip Et

Türkiye genelinde yol yardım, ev ve iş yeri asistansı, seyahat ve sağlık asistansı gibi birçok alanda hizmet sunan Allianz Partners Türkiye, çalışan odaklı yaklaşımıyla önemli bir başarı daha elde etti. Uluslararası Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü bağımsız değerlendirme süreci sonucunda, çalışanların geri bildirimleriyle belirlenen “Harika Bir İş Yeri” sertifikasını üst üste ikinci kez almaya hak kazandı. Haziran 2025 - Haziran 2026 dönemini kapsayacak bu sertifikayla birlikte Allianz Partners Türkiye, “Finansal Hizmetler ve Sigorta” sektöründe, 100-249 çalışan kategorisinde “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025” listesinde yer almaya da hak kazanmış oldu.

Merve Tolan: Yoğun tempolu asistans sektöründe, ekibimizle fark yaratıyoruz

Allianz Partners Türkiye CEO’su Merve Yalçın Tolan, bu yıl ikinci kez kazanılan “Harika Bir İş Yeri” sertifikasının ardından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Allianz Partners Türkiye olarak, çalışanlarımızın güveni ve bağlılığıyla üst üste ikinci kez “Harika Bir İş Yeri” sertifikasına layık görülmekten ve "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2025" listesinde yerimizi almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı, sadece işyeri kültürümüzün sağlam temellere dayandığını değil, aynı zamanda çalışan deneyimini merkezine alan yaklaşımımızın da sürdürülebilirliğini kanıtlıyor.

Güvene dayalı iletişim ortamımız, esnek çalışma modellerimiz, kariyer gelişim fırsatlarımız ve çalışanlarımızın iyi olma halini önceleyen uygulamalarımız sayesinde, yoğun tempolu asistans sektöründe ekibimizle fark yaratıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti, sunduğumuz hizmetin kalitesine doğrudan yansıyor. Ekibimizle kurduğumuz karşılıklı güvene dayanan bu bağı her gün yeniden inşa ederek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, sadece harika bir iş yeri değil; işine gönülden bağlı, birlikte çalışmaktan keyif alan ve sigortalılarımızın zor zamanlarında yardımlarına koşmaktan içtenlikle mutluluk duyan bir ekibiz. Asistans hizmetleri bizim için sadece bir meslek değil, bir iyilik hareketi.”

Great Place to Work®️ Sertifikasyonu nedir?

Great Place to Work®️, şirketlerin iş yeri kültürlerini analiz etmelerine, geliştirmelerine ve görünür hale getirmelerine yardımcı olan bir uluslararası araştırma ve danışmanlık merkezidir. "Great Place to Work®️" sertifikasyonu, çalışanların iş yerindeki deneyimlerini değerlendirerek şirketin iş yeri kültürünü, liderlik tarzını, iş birliğini, iletişimi ve çalışanların memnuniyetini ölçer. Bu sertifikayı almaya hak kazanan şirketler, çalışanlarına sundukları destek, iş yeri deneyimi ve kültürüyle öne çıkan kuruluşlar olarak kabul edilir. Organizasyonlar, yalnızca anonim çalışan anketleri aracılığıyla sertifikalandırır. Günümüzde iş dünyası liderleri, araştırma kurumları ve kamuoyu, harika bir iş yeri olmanın ne anlama geldiğinin kesin standardı

olarak Great Place To Work® Trust Modeli’ne güvenir. Her yıl dünya çapında gerçekleştirilen araştırmalar, 100'den fazla ülkedeki farklı büyüklük, sektör, olgunluk ve yapıdaki on binlerce kuruluşta çalışan milyonlarca çalışanı temsil eder.