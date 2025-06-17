  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Migros, uzun vadeli ulusal kredi notunu korudu
Takip Et

Migros, uzun vadeli ulusal kredi notunu korudu

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros’un uzun vadeli ulusal notunun en yüksek not olan “AAA (tr)”’ olarak devamlılığına karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Migros, uzun vadeli ulusal kredi notunu korudu
Takip Et

Risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından yurt içi şirketlerin kredi notunu tespit eden JCR Eurasia Rating’in (JCR-ER) değerlendirme kriterleri arasında; şirketlerin büyüme, kaynaklarının verimli kullanımı ve yatırımları yer alıyor.  

Sürdürülebilir büyüme ve güçlü satış geliri

JCR Eurasia Rating (JCR-ER) raporunda, hızlı tüketim ürünleri sektöründeki rekabetçi piyasa yapısı, değişen tüketici tercihleri ve bunun kârlılık göstergeleri üzerinde oluşturduğu potansiyel baskıya rağmen Migros’un artan müşteri sayısı, güçlü satış geliri, FAVÖK yaratma kapasitesi ve güçlü nakit akışı metrikleri kredi notunu destekleyen ana unsurlar olarak açıklandı.

Migros’un 2024 yılında cirosu reel olarak %12,1 oranında artarak 293,8 milyar TL'ye ulaştı. Şirket reel olarak %23 artışla 14,3 milyar TL serbest nakit akışı yarattı. Mağaza sayısı 3.621’e ulaşırken, 2024 yılında 356 yeni mağazaya ek olarak, büyüyen mağaza ağını desteklemek için 16 yeni dağıtım merkezi açtı. Migros 2024 yılında, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil toplam 9,9 milyar TL yatırım yaptı.

Online satış kanallarındaki başarısı ile öne çıktı

JCR Eurasia Rating (JCR-ER) raporunda, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros’un güçlü ortaklık yapısı, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına uyum, güçlü dijital satış kanalı ile desteklenen çoklu kanal yönetim yeteneği ve teknolojik yatırımları da yer aldı. KAP’a yapılan açıklamaya göre JCR Eurasia Rating, Migros'un kısa vadeli ulusal notunu ise "J1+ (tr)", uzun vadeli uluslararası notunu da "BB" olarak belirledi.

İSO Başkanı Bahçıvan: Meralarda mülkiyet sorunları çözülerek etkin şekilde kullanımın önü açılmalıİSO Başkanı Bahçıvan: Meralarda mülkiyet sorunları çözülerek etkin şekilde kullanımın önü açılmalıEkonomi
Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 17 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 17 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
TİSAŞ 32 Yaşında
TİSAŞ 32 Yaşında
THY kabin memuru alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu
THY kabin memuru alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu
THY, 10. kez ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ oldu
THY, 10. kez ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ oldu
Gayrimenkulün finansal yol haritası Ankara’da çizildi
Gayrimenkulün finansal yol haritası Ankara’da çizildi
ÜNLÜ & Co’nun Fintek Girişimi PİAPİRİ artık bir teknoloji şirketi
ÜNLÜ & Co’nun Fintek Girişimi PİAPİRİ artık bir teknoloji şirketi
Allianz Partners Türkiye'ye ikinci kez “Harika Bir İş Yeri” sertifikası verildi
Allianz Partners Türkiye'ye ikinci kez “Harika Bir İş Yeri” sertifikası verildi