Migros, uzun vadeli ulusal kredi notunu korudu

Risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından yurt içi şirketlerin kredi notunu tespit eden JCR Eurasia Rating’in (JCR-ER) değerlendirme kriterleri arasında; şirketlerin büyüme, kaynaklarının verimli kullanımı ve yatırımları yer alıyor.

Sürdürülebilir büyüme ve güçlü satış geliri

JCR Eurasia Rating (JCR-ER) raporunda, hızlı tüketim ürünleri sektöründeki rekabetçi piyasa yapısı, değişen tüketici tercihleri ve bunun kârlılık göstergeleri üzerinde oluşturduğu potansiyel baskıya rağmen Migros’un artan müşteri sayısı, güçlü satış geliri, FAVÖK yaratma kapasitesi ve güçlü nakit akışı metrikleri kredi notunu destekleyen ana unsurlar olarak açıklandı.

Migros’un 2024 yılında cirosu reel olarak %12,1 oranında artarak 293,8 milyar TL'ye ulaştı. Şirket reel olarak %23 artışla 14,3 milyar TL serbest nakit akışı yarattı. Mağaza sayısı 3.621’e ulaşırken, 2024 yılında 356 yeni mağazaya ek olarak, büyüyen mağaza ağını desteklemek için 16 yeni dağıtım merkezi açtı. Migros 2024 yılında, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil toplam 9,9 milyar TL yatırım yaptı.

Online satış kanallarındaki başarısı ile öne çıktı

JCR Eurasia Rating (JCR-ER) raporunda, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros’un güçlü ortaklık yapısı, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına uyum, güçlü dijital satış kanalı ile desteklenen çoklu kanal yönetim yeteneği ve teknolojik yatırımları da yer aldı. KAP’a yapılan açıklamaya göre JCR Eurasia Rating, Migros'un kısa vadeli ulusal notunu ise "J1+ (tr)", uzun vadeli uluslararası notunu da "BB" olarak belirledi.