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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 yükselişle 10.437,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 10.393,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.405,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 10.437,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.350 ve 10.250 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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