Yabancının aralıksız hisse alımında 3. hafta

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 2 Mayıs haftasında 1 milyar 19,2 milyon dolar net tahvil satışı yaptı. Öte yandan aynı hafta 174 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 1 milyar 161,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 211,6 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 36,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 30,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 27,8 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 27 milyar 809,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 9 milyar 124,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 528,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 724,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 338,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.