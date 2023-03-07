Ukrayna, Tahıl Koridoru müzakerelerine başladı

Ukrayna, tahılını küresel pazarlara ihraç etmesini sağlayan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması için ortaklarla ikili online müzakerelere başladı.

Müzakerelere dair gelişmeyi bildiren Ukrayna hükümeti üst düzey yetkilisi, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmediğini ancak ortaklarının Moskova ile görüştüğünü değerlendirdiğini söyledi. Rusya, geçen sene Ukrayna'yı işgaline başladıktan sonra ülkenin Karadeniz'deki limanlarını da ablukaya almıştı.

Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından olan Ukrayna'dan ihracatın tekrar başlamasına olanak sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğu ile geçen yıl Temmuz ayında imzalanmış ve son olarak Kasım'da 120 gün süreyle uzatılmıştı. Yeniden uzatılmadığı takdirde 18 Mart'ta anlaşmanın süresi dolacak.