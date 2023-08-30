Yapay zeka nelere kadir!

Ela EROZAN GÜRSEL - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

İş hayatına girdiğim ilk yıllarda satış alanında çalışırken, toplantıları iyi takip ettiğimden midir, temiz not aldığımdan mıdır yoksa sırf çömez olduğumdan mıdır emin değilim, toplantı notlarını tutmak ve takımla paylaşma görevi üzerime kalmıştı. Toplantıları çok iyi dinlemek ve kurumsal yazı yazma alışkanlığını edinmem açısından bir kazanım oldu ancak her hafta bu işe zaman ayırmak bazı durumlarda diğer işlerimi bekletmeme yol açtı. Bugün GPT ile hızla gelişen yapay zeka araçları sayesinde toplantı notlarını kimsenin tutmasına gerek kalmamış gibi görünüyor.

TD;LV

Yapay zeka aracı TDLV, Zoom ve Google Meet üzerinden gerçekleştirdiğiniz online toplantı notlarını otomatik olarak video formatında kaydediyor ve türkçenin de içinde olduğu 30’dan fazla dilde yazıya döküyor. Siz toplantının kendisine, sunumunuza ve vurgulamak istediğiniz yorumlara konsantre olurken, notlarınız yapay zeka tarafından pürüzsüz bir şekilde hazırlanıyor. Ayrıca, toplantınızdan veya sunumunuzdan bir klipi başka bir müşterinizle veya yatırımcınızla paylaşmak isterseniz, Td;lv kısa sürede hazırlayabiliyor, doğru anahtar kelimelerle tag’ler oluşturarak veritabanınız içerisinde aranabilir ve paylaşılabilir formatta saklıyor. Örneğin, toplantı sırasında kaçırdığınız bir konuyu veya yorumu buradan yakalayabiliyor, toplantıda olmayan ancak konuyla ilgisi olan meslektaşlarınızla kısa klipleri paylaşabiliyorsunuz. Tabii kaçırmak istemediğiniz ancak başka bir toplantıyla çakışan toplantıları da kaydedip daha sonra dinlemeniz veya not ve klipleri hızla seyretmeniz mümkün oluyor. Yani, toplantılarınız sadece online bir platform üzerinden gerçekleşmiyor, gerçek anlamda dijitalleşiyor. Toplantı sonrasında iş akışlarının yönetiminde Notion, Google Docs, Slack, Salesforce gibi beraber çalışma sağlayan platformları veya CRM araçlarıyla uyum içinde entegrasyon sağlanıyor.

FOLK

Çömezlik yıllarımın bir diğer sıkıntısı müşterilere veya çalışanlara gönderdiğimiz toplu emaillerdi. Bir yandan Lotus Notes gibi sistemlerden email listeleriyle gönderilen isimleri birleştirir, kişiselleştirilmiş e-mailler atmaya çalışırdık, diğer yandan son derede kolay ve hızlı bir organizasyon gerektireceğini öngördüğümüz bu sistem her seferinde bir problem çıkarırdı. CRM sistemleriyle bugün kolaylaşan bu süreç, yapay zeka yardımıyla daha da kolaylaşacağa benziyor.. bir tür akıllı CRM, Folk. Tüm takım aynı platform üzerinden yapay zeka kullanarak gruplar (farklı yatırımcılar, mevcut ve potansiyel müşteriler vs..) yaratabiliyor ve ilgili takımlarla bu kontaktları paylaşabiliyor. Tüm takım üyeleri müşteri ve yatırımcılarla ilgili kendi bilgilerini sisteme ekleyebiliyorlar, Linkedin veya başka platformlar üzerinden edinilen tüm bilgiler senkronize edilebiliyor ve veritabanı bilgiler arttıkça detaylandırılıyor. Bu sayede, tüm yazışmalarda müşterilerinize daha da kişiselleştirilmiş, tam olarak onların ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle yaklaşmanız mümkün oluyor. Toplu email yazmada ve göndermede yapay zeka desteği devreye giriyor. Hem daha iyi içerikli emailler yazmak hem de daha doğru zamanda mail göndermek mümkün oluyor. Belli konularda müşterilerin takip edilmesi için takımdan gelen notlar, en son satış ziyaretinde konuşulanların ve gelinen noktanın durumu hep sistemde tüm takım tarafından görünebilir şekilde saklanıyor.

KICKRESUME.COM

Bir de tabii resume yazma hikayesi var. Tüm kariyerimizi bir ila iki sayfada özetlediğimiz, her iş için ufak tefek değişiklikler yapılması gerektiği savunulan özgeçmişimiz. Resume, kariyerin başındaki arkadaşa da yılların tecrübesi olan kıdemli profesyonele de zor gelen bir doküman. Öyle ki deneyiminiz pek yoksa, nasıl dolduracaksınız bir sayfayı. Peki ya, çok deneyiminiz varsa, nasıl özetleyeceksiniz tüm yaptıklarınızı.. ikisi de zor. Şimdi bu kariyer-özeti yazma girişimini yapay zeka yazarlara delege edebilirsiniz. Kickresume.com GPT-4 kullanarak saniyeler içinde insan tarafından yazılmış resumelerle ayırt edilemeyecek ve işverenlerin ilgisini çekecek bir CV oluşturuyor. CV örneklerinden kendinize yakın gördüğünüzü seçip AI Writer’ı kullanarak bir kelime dahi yazmadan tüm resumenizi yazdırabilirsiniz. Linkedin profilinizden giriş yapıp verilerinizin kullanımına onay veriyorsunuz. Aynen Chat GPT’de olduğu gibi, bir chat penceresi karşınıza çıkıyor: ‘Ben Kick. Haydi beraber resume’ni yaratalım’ diyor. Ve isminizi soruyor. Son iş ünvanın neydi diye sorularına devam ediyor. Sonra template’leri ekranında gösterip birini seçmeni istiyor. Beğendiğiniz template tasarımını seçip kendi bilgilerinizi giriyorsunuz, ya da yapay zeka ile sohbet edip onun bu bilgileri resume dilinde yazmasını istiyorsunuz. Son iş ünvanınızdan yola çıkarak imla hatasız, çok iyi bir gramer ve düzgün bir formatta özgeçmişinizi oluşturuyor. ChatGPT gibi bu iş ünvanının internet üzerindeki iş tanımlarından uyarlayarak size bir resume hazırlıyor. Sizin bu iş ilanını revize etmeniz, yaptıklarınızı derleneniz ve gerekli düzenleme sonrasında tekrar yapay zekaya sormanız mümkün. Aynı şekilde farklı iş başvuruları için ön yazı yazdırabiliyor, işin gerekleriyle kendi niteliklerinizi optimum şekilde bağdaştırabiliyorsunuz. Farklı iş ilanına gereken ayrıştırmayı yapay zeka saniyeler içinde gerçekleştiriyor. İstifa mektubunuzu bile kickresume’ye yazdırabiliyorsunuz. Ayda 3 dolara Premium hizmet alabiliyor. 35’in üzerinde resume ve ön yazı formatına ulaşabiliyor, kişisel markanızı oluşturmak için 7 web sayfası formatına erişebiliyorsunuz. Öğrenci ve öğretmenleri ücretsiz Premium üyeliği tanınıyor.

Td;lv, Folk, kickresume. GPT ile yapay zeka içeriğin kralı oldu, ancak özgün içerik değil, jenerik içeriğin kralı. Administratif işlerde, kayıt tutmada teknolojinin yardımını almak zamandan kazandırır. Ancak yaratıcı ve özgün işler yapmak için elinizi kalem kağıttan, bilgisayar klavyesinden çekmeyin. Özgünlüğe gelince, insanın ürettiği içerik başka.