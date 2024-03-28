Sahura saat kaçta kalkacağız? Sabah ezanı kaçta okunacak? 29 Mart 2024 il il sahur vakitleri
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Oruç tutacak vatandaşlar sahurun saat kaçta olduğunu, sabah ezanının kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, sahura saat kaçta kalkacağız? Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak? İşte 29 Mart il il sahur vakitleri...
Sahur, İslâm dininin inancına göre sabahın erken saatlerinde Müslümanlar tarafından, özellikle Ramazan ayında veya diğer aylarda, İslâm'ın bir ibadeti olan orucun başlamasından önce, yani imsak vaktinden önce tüketilmesi sünnet olan son yemektir. Sahur, Ramazan ayında normal günlerdeki geleneksel üç öğünün yerini alır (kahvaltı, öğle ve akşam yemeği).
29 Mart sahur vakitleri
Adana: 05:01
Adıyaman: 04:48
Afyonkarahisar: 05:17
Ağrı: 04:25
Aksaray: 05:03
Amasya: 04:52
Ankara: 05:04
Antalya: 05:15
Ardahan: 04:23
Artvin: 04:26
Aydın: 05:29
Balıkesir: 05:31
Bartın: 05:04
Batman: 04:36
Bayburt: 04:35
Bilecik: 05:16
Bingöl: 04:36
Bitlis: 04:28
Bolu: 05:09
Burdur: 05:19
Bursa: 05:20
Çanakkale: 05:32
Çankırı: 05:03
Çorum: 04:57
Denizli: 05:24
Diyarbakır: 04:38
Düzce: 05:10
Edirne: 05:27
Elazığ: 04:44
Erzincan: 04:37
Erzurum: 04:34
Eskişehir: 05:13
Gaziantep: 05:50
Giresun: 04:41
Gümüşhane: 04:38
Hakkâri: 04:27
Hatay: 04:59
Iğdır: 04:19
Isparta: 05:16
İstanbul: 05:19
İzmir: 05:31
Kahramanmaraş: 04:52
Karabük: 05:02
Karaman: 05:07
Kars: 04:20
Kastamonu: 04:56
Kayseri: 04:54
Kilis: 04:53
Kırıkkale: 05:02
Kırklareli: 05:25
Kırşehir: 05:02
Kocaeli: 05:17
Konya: 05:13
Kütahya: 05:18
Malatya: 04:48
Manisa: 05:28
Mardin: 04:34
Mersin: 05:12
Muğla: 05:32
Muş: 04:29
Nevşehir: 05:01
Niğde: 05:03
Ordu: 04:47
Osmaniye: 04:55
Rize: 04:30
Sakarya: 05:13
Samsun: 04:49
Şanlıurfa: 04:47
Siirt: 04:33
Sinop: 05:54
Sivas: 04:43
Şırnak: 04:28
Tekirdağ: 05:22
Tokat: 04:48
Trabzon: 04:36
Tunceli: 04:43
Uşak: 05:20
Van: 04:29
Yalova: 05:17
Yozgat: 04:54
Zonguldak: 05:09