Covid-19 benzeri bir virüsün kopyalandığı ortaya çıktı: 8 günde öldürüyor, insanlara bulaşabilir!

Çinli bilim insanlarının farelerde yüzde 100 ölümcül sonuç doğuran mutant bir koronavirüs varyantı üzerinde deneyler yaptığı öne sürüldü. Böylesi araştırmaların yeni bir pandemiye neden olmasından endişe duyuluyor.

Çin’in başkenti Pekin’de orduyla bağlantılı bilim insanları pangolinlerde bulunan Covid-19 benzeri bir virüsü (GX-P2V) klonlandı ve bunu farelere enfekte etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; fareler insansılaştırılarak deney yapıldı.

Bu da şu anlama geliyor: Virüsün insanlarda nasıl tepki verebileceğini değerlendirmek amacıyla, fareler insanlarda bulunan bir proteini açığa çıkarmak üzere tasarlandılar.

Patojen (hastalık mikrobu) bulaştırılan tüm kemirgenler sekiz gün için öldü. Araştırmacılar bunu “şaşırtıcı derecede hızlı” olarak nitelendirdi.

Araştırma ekibi farelerin beyinlerdeki ve gözlerindeki yüksek seviyedeki virüs yükü bulunmasından dolayı şaşkınlık yaşadı. Bu da virüsün Covid ile ilişkili olmasına rağmen benzersiz bir şekilde çoğaldığını ve vücuda yayıldığını gösteriyor.

Henüz yayınlanmamış bilimsel bir makalede yazan araştırmacılar, bulgunun 'GX_P2V'nin insanlara yayılma riskinin altını çizdiği' uyarısında bulundu.

University College London'da Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Profesör Francois Balloux X hesabında (Twitter) şunları yazdı:

"Bu korkunç bir çalışma, bilimsel olarak tamamen anlamsız. İnsanlaştırılmış garip bir fare türünü rastgele bir virüsle zorla enfekte etmekten öğrenilebilecek bir şey göremiyorum. Aksine, böyle bir şeyin nasıl sorun yaratabileceğini görebiliyorum..."

Daha ölümcül hale gelmiş olabilir

Pekin Kimya Teknolojisi Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaya göre, virüs Covid salgınından önce 2017 yılında Malezya’daki pangolinlerde keşfedildi.

Araştırmacılar virüsü klonladılar ve Pekin'deki laboratuvarda çok sayıda kopyasını sakladılar ve burada evrimleşmeye devam etti.

Yeni ortaya çıkan çalışmanın ne zaman yapıldığı belli değil. Ancak araştırmacılar, virüsün depolanırken 'virülans artırıcı bir mutasyon' geçirmiş olabileceğini ve bunun da onu daha ölümcül hale getirdiğini söyledi.

Araştırma nasıl yapıldı?

Yeni araştırma için sekiz fareye virüs bulaştırıldı, sekizine inaktive virüs bulaştırıldı ve sekizi de kontrol grubu olarak kullanıldı.

Virüs bulaşan tüm fareler öldü. Enfekte olduktan yedi ila sekiz gün sonra enfeksiyona yenik düştüler. Belirtiler arasında gözlerinin tamamen beyaza dönmesi, hızlı kilo kaybı ve yorgunluk yer alıyordu.

Araştırmacılar kemirgenlerin beyinlerinde, akciğerlerinde, burunlarında, gözlerinde ve nefes borularında 'önemli miktarda' virüs buldular.

Altıncı güne gelindiğinde, viral yük akciğerlerde 'önemli ölçüde azalmıştı' ancak hayvanların beyinleri küçülmüştü ve beyinlerinde 'olağanüstü yüksek' virüs seviyeleri vardı.

Sonuçlar, ağır vakalarda alt akciğer enfeksiyonlarına ve zatürreye neden olan Covid-19'un aksine, virüsün solunum sistemi yoluyla bulaştığını ve daha sonra beyne geçtiğini gösteriyor. Bununla birlikte, Covid-19'un ağır hastaların beyin dokusunda bulunduğuna dair örnekler de mevcut.

Araştırmacılar, "Enfeksiyonun ilerleyen aşamalarındaki şiddetli beyin enfeksiyonu, bu farelerdeki ölümün temel nedeni olabilir" ifadelerini kullandı.

İnsanlara yayılma riski var

Araştırmacılar şu sonuca vardı: “Bu, SARS-CoV-2 ile ilişkili bir pangolin koronavirüsünün hACE2 farelerinde yüzde 100 ölüme neden olabileceğini gösteren ilk rapor ve GX_P2V'nin insanlara yayılma riskine işaret ediyor.

Bununla birlikte, Covid-19'un orijinal türü de bazı çalışmalarda farelerde yüzde 100 ölüme yol açtı; bu da yeni sonuçların

insanlar için doğrudan geçerli olmayabileceği anlamına geliyor.

Stanford'dan emekli tıp profesörü Dr. Gennadi Glinsky sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu çılgınlık çok geç olmadan durdurulmalıdır.”