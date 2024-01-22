Covid'den 20 kat daha ölümcül: DSÖ’den dünyaya acil çağrı

DSÖ Direktörü Tedros Ghebreyesus, “Covid’den 20 kat daha ölümcül” olarak nitelendirilen ‘X Hastalığı’yla mücadele için dünyaya ‘pandemi anlaşması’ çağrısı yaptı.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Ghebreyesus, “Umuyorum ki ülkeler, bu ortak düşmana karşı, Mayıs ayı itibarıyla bir pandemi anlaşmasına varacaktır” dedi.

X Hastalığı küresel ölçekte acil durum haline yol açabilecek; bilinmeyen, varsayımsal bir patojen için kullanılan yer tutucu bir isim.

Tedros Ghebreyesus, “Pek çok insanımızı (Covid-19 salgınında) kaybettik, çünkü onlarla ilgilenemedik. Hayatlarını kurtarabilirdik, fakat yer yoktu. Yeterince oksijen yoktu. İhtiyaç hasıl olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Ghebreyesus ayrıca DSÖ'nün bir pandemi fonu kurulması ve Güney Afrika'da bir "teknoloji transfer merkezi" oluşturulması da dahil olmak üzere başka bir salgına hazırlanmak için önlemleri uygulamaya başladığını söyledi.

DSÖ Direktörü sözlerine şöyle devam etti: ''Eşitlik. Bu ciddi bir sorundu. Birçok yüksek gelirli ülke aşı stokluyordu. Eşitlik sorununu çözmek için Güney Afrika'da mRNA teknoloji transfer merkezini kurduk. Bunun amacı yerel üretimi arttırmak..."