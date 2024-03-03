Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısında beklenti karşılanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem 2022 hem 2023 bütçe görüşemeleri sırasında kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olan HPV (Human Papillomavirus) virüsünü engelleyen aşının ulusal aşı takvimine alınacağını ve ücretsiz olacak uygulanacağını açıklamıştı. Ancak HPV aşıları ulusal aşı takvimine dahil edilmedi.

Sağlık Bakanı Koca, 2022’deki bütçe görüşmeleri sırasında, “HPV aşısıyla ilgili test kiti üretimi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdik. Bir ayı geçmeden yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca, geçen kasım ayında ücretsiz HPV aşılaması için "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız. Yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız" ifadelerini kullanmıştı.

HPV aşısı nedir?

HPV aşısı, human papilloma olarak bilinen HPV virüsüne karşı birincil derecede koruyuculuk (proflaktik) sağlayan ve HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanseri ve genital siğilleri önlemeye yönelik uygulanan aşılardır. Uygulanan tüm HPV aşıları, en büyük rahim ağzı kanseri riskine neden olan HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlıyor.

Hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilen HPV aşısı, 11 veya 12 yaşlarından itibaren rutin olarak tavsiye ediliyor. Kız ve erkek çocuklarının cinsel temas ve HPV'ye maruz kalmadan önce aşı olmaları ideal olarak kabul edilir.

HPV aşısı fiyatı ne kadar?

HPV aşısının fiyatları ilaçlarda olduğu gibi değişiklik gösteriyor. Ancak tek doz aşının fiyatı yaklaşık 3 bin 250 lira. Üç doz uygulanan HPV aşısı için 10 bin liraya yakın bir ödeme yapılması gerekiyor.