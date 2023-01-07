Türkiye'ye saç ektirmeye 1 milyon kişi geldi

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "2022 yılında elde edilen 4 milyar dolar cironun yarısının saç ekim hizmetlerinden elde edildi. Ortalama bir hastanın saç ekiminde bıraktığı dövizin 2 bin dolar olduğunu varsayarsak 2022 yılında 1 milyon kişinin saç ekimi için Türkiye'ye geldiğini söyleyebiliriz" dedi

"Turkish Airlines Turkish Hairlines esprileri yapılmaya başlandı. Yurt dışına uçtuğumuzda sürekli saçı bantlı insanlar görüyoruz. Bunlar gerçekten gurur verici işler. Tabii eğer kaliteli bir hizmet sunabilirsek. Diş hizmetleri noktasında 500 milyon dolar ciroyu geçtiğimizi söyleyebiliriz.

Estetik cerrahisinde de 400 milyon dolar seviyelerini yakaladık" diyen Terziler, sağlık turizmi sektörünün 2022 yılını çok verimli geçirdiğini belirterek, genel hastane hizmetlerinde 4 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapıldığını söyledi.

Yabancı turistlerin kaplıca turizmine de ciddi ilgi gösterdiğini aktaran Terziler, kaplıca turizminden elde edilen gelirle birlikte 10 milyar doları aşan rakama ulaşıldığını vurguladı.

Genel sağlık hizmetlerinde saç ekiminin lokomotif konumda olduğunu dile getiren Terziler, "Diş hizmetleri de yaygınlaşıyor. Türkiye'nin bir çok noktasında diş kliniklerinin açıldığını görüyoruz. Hizmet kalitesini artırabilirsek sağlık turizmi sektörü çok daha fazla büyüyecek. Sağlık turizmi sektörünün yakın hedefi 20 milyar dolarlık bir rakama ulaşmak. Çekirdek sağlık hizmeti dediğimiz noktada 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var" diye konuştu.

Denetimler artırılmalı

Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini aktaran Terziler, "Merdiven altı işletmelere göz açtırılmaması gerekiyor. Bu tip işletmeler hem ülkemizin imajını bozuyor hem şu an olumlu olarak esen rüzgarı tersine çeviriyor. Özellikle saç ekiminde bunu çok görüyoruz. Çantacı diye tabir edilen bir kesim var. Ülkemiz dışına gidip kaçak bir şekilde saç ekimi yapıp Türk doktorlarının hemşirelerinin adını lekeliyorlar.