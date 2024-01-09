Veterinerlerin kullanacağı tıbbi ürünlere AB ayarı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 31 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, AB mevzuatındaki "yenilikçi tedavi ürünü" ve "sınırlı pazar ürünü" tanımlarını yönetmeliğe aktarmak amacıyla değişikliğe gidildi.

Yeni eklenen sınırlı pazar ürünleri ile sıra dışı durumlarda kullanılması gerekebilecek ürünlere izin verme şartları AB mevzuatına uygun hale getirildi.

Bakanlığın, veteriner tıbbi ürünler ile ilgili başvuruları ve bu ürünlere dair diğer konuları değerlendirmek üzere oluşturulan komisyonun aldığı kararların yerine getirilebilmesi için başvuru sahibine tanıdığı ek süre 3 yılı geçemeyecek.

Depolar tarafından tutulacak kayıtların saklanma süresi ise 5 yıldan 3 yıla düşürüldü.