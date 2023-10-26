'100 yıllık çınarımız Cumhuriyetimizin gölgesinde üretmeye devam edeceğiz'

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin, tarihimizin en önemli kazanımı olduğunun altını çizen Başkan Kütükcü, “Yüzyıllık çınarımız Cumhuriyetimizin gölgesinde üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kütükcü’“Cumhuriyet, ecdadımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği tarihi mücadelelerin sonucunda kurulmuştur. Tüm zorluklara ve yokluklara rağmen geleceğe bırakılan bu büyük miras, tarihimizin en önemli kazanımıdır. Zira Cumhuriyet, demokrasi demektir, özgürlük demektir. Cumhuriyet, fırsat eşitliği demektir, müteşebbis ruhun yeşermesi, üretim ve güçlü bir Türkiye demektir.

Türkiye’nin 81 ilinde üretim yapan organize sanayi bölgeleri olarak biz de, Cumhuriyetin bizlere çizdiği demokrasi ve kalkınma yolunda ilerliyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İlk organize sanayi bölgemizin 1961 yılında Bursa’da kurulduğu günden bu yana Cumhuriyetimizi büyütmek için üretiyor, istihdam sağlıyor ve ihracat yapıyoruz. Bugün 392 organize sanayi bölgemizle ülkemizin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyor, 67 bin fabrikamızda 2 milyon 500 bin insanımıza istihdam sağlıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da, yüzyıllık çınarımız Cumhuriyetimizin gölgesinde üretmeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canı pahasına mücadeleler veren ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyorum. DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN TÜRKİYE’M.”