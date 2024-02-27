180 çeşit glutensiz ürünle Denizli’den Türkiye’ye ulaşıyor

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Burcu Akgün Karadayı, Mart 2024 itibariyle zincir mağazalarda yer alarak Türkiye çapında başta çölyak hastaları olmak üzere, gluten intoleransi ve buğday alerjisi olanlar ile sağlıklı ürün tüketmek isteyenlere daha hızlı ve kolay ulaşma imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Karadayı, “2024’ün ikinci yarısında İstanbul, Ankara ve İzmir’de şubeleşmeyi hedefliyoruz. 2025 yılında hedefimiz ise ihracat” dedi.

Gıda yüksek mühendisi olarak 22 yılı bulan sektör deneyiminde Denizli’ deki çölyak hastalarının ve özellikle çölyaklı çocukları olan ailelerin glutensiz ürün talebi üzerine butik fırınında sosyal sorumluluk projesi olarak glutensiz ekmek üretimine başladıklarını kaydeden Karadayı, artan talepleri karşılamak amacıyla bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve makine yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Karadayı, Türkiye genelinden ulaşan talepleri dikkate alarak kurdukları e – ticaret sitesi aracılığıyla günlük ürettikleri glutensiz ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile ulaştırmaya başladıklarını belirtti.

Zincir mağazalarla tüketiciye kolay ulaşım

Burbella markasıyla sadece ekmek grubunda 18 farklı çeşit ürünleri bulunduğunu, en çok tercih edilen ürünlerinin ekmek ve ekmek çeşitleri, simit, böreklik hazır yufka, pizza, mantı, tarhana ve erişte olduğunu söyleyen Karadayı, glutensiz ürünlerin lezzetsiz olduğu algısını değiştirdiklerini, glutenlileri aratmayan lezzet, doku ve yumuşaklıkta ürünler ürettiklerini vurguladı. Bayilik tekliflerini değerlendirdiklerini, üç büyük ilde şubelerin yanı sıra bayi kanalıyla da büyüme planları olduğu bilgisini paylaşan Karadayı, halen tek vardiya olarak devam eden üretimin artan talep ve hedefler doğrultusunda artıracaklarını dile getirdi. Karadayı, Karadayı, “Burbella önce emekledi, sonra yürüdü. Fabrika yatırımımızın tamamlanması ile inşallah koşma sürecinde. Bayi, şube ve zincir mağaza satış kanalları ile sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilere daha kolay ulaşabileceğiz. 2024’ün ikinci yarısında İstanbul, Ankara ve İzmir’de şubeleşmeyi hedefliyoruz. 2025 hedefimiz ise yurtdışı taleplerine yanıt vererek ihracata başlamak ” diye konuştu.

Yeşil enerji ile sağlıklı yaşam

Üretim tesisinin enerji ihtiyacının tamamının tesisisin çatısına kurulan lisanssız güneş enerjisi santrali ile karşılandığını; sloganlarının kadın girişimci, kadın istihdam, yeşil enerji ve sağlıklı yaşam olduğunu belirten Karadayı, 3 vardiya çalışılması sonrasında arazi tipi güneş enerjisi santrali projelerini değerlendireceklerini belirtti.