Nadas alanları ve atıl tarım arazilerinin üretime dönmesi ithalatı azaltacak

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, yürürlüğe giren kararı değerlendirdi. 2024 yılı için açıklanan kararda, desteklerin hibe şeklinde proje bedelinin azami yüzde 75’i olarak verileceğini kaydeden Abdullah Özdemir, “Kararda ilk olarak işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleriyle tarımsal üretime kazandırılması hedefleniyor. 202 milyon dekar işlenen tarım alanı bulunan ülkemizde, 30 milyon dekar nadas alanı ve 20-25 milyon dekar atıl alan var. Kararın üretimi artırarak ithalata bağımlılığın azaltılması açısından isabetli olduğu kanısındayız. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitki üretiminin geliştirilmesi de destek kapsamında yer alıyor. Üç ürün grubunda ülke olarak kendimize yetemiyoruz. Hububatta yeterlilik oranımız yüzde 80, bakliyatta yüzde 87 ve ayçiçeğinde yüzde 60 seviyesinde. Kendimize yetemediğimiz için ithalat yapıyoruz. Temel gıda maddeleri arasında yer alan ürünlerin üretiminde artış hedefleyen kararın, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmasına ve gıda enflasyonunun azaltılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Karar amacına ulaşırsa, net ithalatçı olduğumuz hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkilerde dışa bağımlılığımız azalma sürecine girecek” diye konuştu.

Amaç kendine yeterek net ihracatçı olma

Nadas alanları ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması talebini uzun yıllardır her platformda dile getirdiklerini aktaran Abdullah Özdemir, “Talebimizin karşılık bulması ve 2021 yılından bu yana desteklenmesi sektörümüz açısından önemli bir kazanım, moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bakanımızın açıklamasına göre son üç yılda 5,4 milyon dekar alan üretime kazandırıldı. Bu kararın önümüzdeki yıllarda devam etmesini dilerken, ilk aşamada yerli ürünlerle kendimize yetmeyi, sonrasında net ihracatçı konumuna ulaşmayı arzuluyoruz” dedi.

MTB Başkanı Abdullah Özdemir, enerji ve savunma sanayi gibi stratejik bir sektör olan tarımın, gelecekte çok daha değerli bir konuma ulaşacağını sözlerine ekledi.