Talas Belediyesi’nden 100 apartmana 100 kütüphane
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi’ni hayata geçirdi. Her bir apartmana 200 adet Türk ve Dünya klasiği kitaplar yerleştirildi. Böylece toplamda 20 bin kitap dağıtıldı.
HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ
Talas Belediyesi’nin başlattığı “100 Apartmana 100 Kütüphane” projesi kapsamında, talepte bulunan apartmanlarda kütüphaneler oluşturuldu.
Binalarda önce kütüphaneye dönüştürülecek yerlerin fiziki durumları kontrol edildi. Ardından masa, sandalye ve raf sistemleri kuruldu.
Ardından Türk ve Dünya klasiklerinden oluşan 200’ün üzerinde kitap hazırlanan kütüphanelere yerleştirildi.
Toplamda 20 binden fazla kitabın dağıtıldığı projenin ardından apartmanları ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bina sakinleri ve yöneticileriyle sohbet edip, projeyi hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.