Atatürk Yolcu Vapuru elektrikli sisteme dönüşüyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşı olduğu Avrupa Birliği projesi 750 yolcu kapasiteli dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapuru elektrikli sisteme dönüştürülüyor. Türkiye’de bir ilk olacak proje kapsamında doğaya salınan karbondioksit oranı azalacak ve yolcular, çevreci deniz aracıyla seyahat edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, bu dönüşümle daha temiz bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye'de ilk defa yolcu taşımacılığı yapan bir geminin motorin sistemden elektrikli batarya ile tahrik kuvvetiyle hareket eden bir sisteme dönüşümü onaylandı diyen Ali Bilgi, “Çevreci bir hizmetle beraber ulaşım konforu açısından görüntü ve ses kirliliği oluşmadan daha konforlu bir taşımacılık yolcu hizmeti Kocaeli halkına kazandırılmış olacak. 1988 yılından bugüne denizlerde hizmet veren Atatürk Yolcu Vapurunun bacasından zaman zaman çıkan siyah dumanlar projeyle birlikte daha çevreci bir ulaşım sağlayacak. Proje sonucunda Atatürk Yolcu Vapuruna sağlanacak fon desteğiyle 3 megavat kapasiteyle çalışacak batarya sistemi entegre edilecek, iskelelere ise dolum istasyonları kurulacak. Vapur seferleri gerçekleştirirken dinlenme molalarında kısa süreli dolum şarj etme üniteleri ile beraber şarj sağlanacak. Seferler bittiğinde uzun süreli şarj dolum işlemi de gerçekleştirilmiş olacak. Deniz ulaşımında çevreci çözüm sunan proje 2027 yılında hayata geçirilecek” dedi.