Mersin OSB’de 6'ncı bölge için düğmeye basıldı

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, 25 bin kişinin istihdam edildiği bölgede, Türkiye ve Mersin’in kalkınmasına destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Sağlanan imkân ve destekler çerçevesinde faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Tekli, “Türkiye, her geçen gün devlet politikaları ve yatırım hamleleriyle gelişiyor. Bizler bu gelişime yatırım, istihdam ve üretimle destek veriyoruz. Deniz, hava ve karayolu lojistik imkânları bakımından son derece avantajlı bir lokasyonda bulunan Mersin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştirdiği ihracatla ekonomiye değer katıyor” dedi.



14 farklı sektöre ev sahipliği yapıyor

Faal 3 bölge ve inşası devam eden 4’ncü fazla, 823,5 hektar alan üzerine kurulmuş Mersin’in en büyük OSB’si olduklarına dikkat çeken Tekli, “Çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları sürüyor. 4’üncü bölgenin alt ve üst yapının tamamlanmasının ardından, 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Onayı alınan 5’inci bölgeyle bin 83,5 hektar alana sahip olacağız” diye konuştu.



“Mersin, küresel bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor”

Mersin OSB Müteşebbis Heyeti’nin 6’ncı bölge çalışmalarına başlama kararı aldığını dile getiren Tekli, “6’ncı genişleme alanımız, şehrimizin sanayi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak stratejik bir hamle. Yeni yatırımlar, Mersin’in üretim gücünü artırarak sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirecek. Ayrıca bu bölge, ihracat potansiyelimizin büyümesine doğrudan katkı sağlayacak. İstihdam olanakları artacak, gençlerimiz sanayiyle buluşacak. 6’ncı bölgeyle birlikte Mersin, küresel bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.



“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

Mersin OSB’nin üretim kapasitesi, ihracat hacmi ve sağladığı istihdamla kentin cam damarı olduğunu vurgulayan Sabri Tekli, sözlerini şöyle tamamladı: “Firmalarımız uluslararası piyasalarda Mersin’in marka değerini artırıyor. Lojistik avantajlarımız, sanayi için büyük bir stratejik üstünlük oluşturuyor. Bölgemizdeki her yatırım; istihdam, katma değer ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri dönüyor. Ayrıca bölgemizdeki teknolojik altyapı ve Ar-Ge faaliyetleri, geleceğin sanayisine hazırlık anlamı taşıyor. Mersin’in sanayiyle büyümesi sadece kent ekonomisine değil, Türkiye’nin üretim gücüne de katkı sağlıyor. Bu nedenle sanayi alanlarının artması, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır.”