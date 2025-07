TEPAL ve TAPSİAD’dan ortak açıklama: “Doğanın ekonomik değerine sahip çıkılmalı”

Takip Et

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin farklı bölgelerinde son günlerde peş peşe çıkan orman yangınları, hem doğaya hem ekonomiye büyük zarar verdi. TEPAL-EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen ve TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, yaşanan felaketlere ilişkin ortak bir açıklama yaparak, toplumun her kesimini daha duyarlı olmaya davet etti. Açıklamada ormanların yalnızca birer yeşil alan değil, aynı zamanda ülkelerin doğal zenginliği ve ekonomik değeri olduğu vurgulandı. TEPAL (EPAL Türkiye) Başkanı Cafer Özgen, “Bir ağacın büyümesi on yıllar alırken, dikkatsizlik sonucu dakikalar içinde kül olması hepimizin vicdanını sızlatmalıdır. Ormanlar sadece oksijen kaynağı değil, ormancılık ürünlerinden turizme kadar geniş bir ekonomik değer zinciridir. Orman yangınları bu açıdan da milli servetimizi yok ediyor” dedi. Ormanların ekonomiye katkısının altını çizen Cafer Özgen, “Ormancılık sektörü, ambalaj ve palet üretiminden ekosistemin sürdürülebilirliğine kadar birçok alanda istihdam ve katma değer yaratıyor. Her yangın, bu zincirin bir halkasını koparıyor. Bu kayıplar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de kaybıdır” diye konuştu.

Sebep genellikle ihmal

Yangınların büyük bölümünün doğrudan doğal sebeplerle değil, insan kaynaklı ihmallerle çıktığını hatırlatan Tüm Ahşap-Ambalaj Palet Sanayici İş İnsanları Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu ise özellikle sigara izmariti ve anız yakma gibi basit dikkatsizliklerin milyonlarca hektar ormanın kaybına yol açtığını söyledi. Balcıoğlu, “Hepsi geri dönüşü olmayan tahribatlara sebep oluyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızdan en küçük ateş kaynağını bile özenle bertaraf etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.