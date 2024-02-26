Ürün etiketleme makinesi üreten kadın girişimci 4 ülkeye ihracat yapıyor

Sühem Beyaz- Kocaeli

Uzun yıllar bilgisayar mühendisi olarak çalışan Feyza ve Atınç Kömürcü çifti, işlerinden ayrılarak evlerini küçük bir fabrika haline getirdi. Girişimciliğin sınır tanımadığını söyleyen Feyza Kömürcü, “İlk işimize başladığımızda çok heyecanlıydık çünkü ortaya bir makine çıkartmaya çalıştık ve bunun sahada kendini ispatlaması uzun süre de kullanılması önem taşıyordu. 2 makine ile başladığımız serüvenimizi sonrasında 6 makine, 8 makine, 20 makine ve 40 makineyi takip etti. Ev ortamında home office olarak başladığımız sürece üretimi de ekledik. Evimiz hem çalışma ofisimiz hem de fabrikamız oldu” dedi.

Kömürcü, “Üretim, montaj ve testler için home office ortamımız bizim için yeterli oldu. Salonumuzu montaj alanına çevirdik. Bir çalışma odamız bir depomuz vardı ama adetler 100’ü aşmaya başladığında bu alan yetersiz kalmaya başladı. Atölyemizi genişletmeyi ve daha büyük alana taşımayı planlıyoruz. Ayrıca, ürettiğimiz makine 8 saatte 30 bin etiket basıyor. Ürün etiketleme makinesini Mısır, Cezayir, Nijerya ve Pakistan’ın aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.