Eskişehir, “İşimiz Temiz Projesi” ile 20 il arasında birinci oldu

ESKİŞEHİR

Yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerindeki mikro işletmeler ve bu işletmelerde çalışanlar için halk eğitimi merkezlerinde düzenlen eğitimlerde Eskişehir; İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya gibi şehirleri geride bıraktı. 20 ilde gerçekleştirilen projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılması için yapılan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Gülşen, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak da yer aldı.

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu şehre katkı sağlamaya devam edecek

Toplantıda açıklama yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, projenin daha geniş iş kollarını kapsayarak 81 ile yayılmasının önemine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu ayrıca projenin ortaklarına ve bu sürece gelmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Toplantıda konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise, projenin 2021'de pilot uygulamalarla başladığını belirterek, İşimiz Temiz Projesi’nin 150 bin kişiye ulaştığını kaydetti. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ise toplum sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 150 bin kişinin eğitimlerden faydalandığını dile getirdi. Eskişehir’in 20 il arasında en çok kişiye eğitim vererek birinci sırada yer alması hakkında değerlendirmede bulunan TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ise, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak şehrin gelişimine, kadın girişimci sayısının artmasına ve kadın işletmelerinin büyümesine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.