Eminevim 120. şubesini Konya’da açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Eminevim, Türkiye genelindeki 120. şubesini Konya'da Aziziye Caddesi'nde açtı.

Açılışa, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün ve Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya İl Müftüsü Ali Öğe, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı.

“Eminevim sektörün her şeyi”

Şubenin açılışında konuşan yapan Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, “Eminevim bundan 33 yıl önce her daim rahmet, minnet ve hayırla yad ettiğimiz Emin Üstün Beyefendi tarafından kurulmuş bir müessese. Bugün de burada 120. şubemizin açılışını yapmaktayız. Emin Bey 33 yıl önce Eminevim’i kurarken bir şirket değil bir sektör kurdu. Nitekim bu sektör 2022 yılına geldiğimizde, ülkemizin en güçlü kurumlarından biri olan BDDK’nın denetimine tabii tutularak lisansını aldı. Bu sektörün mucidi ve lideri olan Eminevim bu sektörün her şeyi” dedi.

“Şubeleşme atılımımızın başlangıcı”

Şirketin gelecek vizyonundan da söz eden Karataş, “Biz de bugün yeni bir şubeleşme atılımımızın başlangıcını, yıllarca Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapmış bu aziz topraklarda, güzide kentimiz Konya’da yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Vizyonumuz, 2026 senesine geldiğimizde 35. yılımızda, 81 ilde 200 şube ile yurdun her noktasına temas etmiş, şubeleşme ağını genişletmiş ve tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizden istifade imkanı vermiş bir kurum olmak. Bunun da başlangıcını Konya’da yapmak bizleri ayrıca mutluluk veriyor. Şubemizi, çalışan arkadaşlarımızı Konyamıza emanet ediyoruz. Burada bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.