GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar: Gelecekte kariyer yapmak istediğiniz alana uygun bölümleri seçin

Sabiha Toprak-Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ), bilim ve teknoloji alanında öncü bir eğitim kurumu olarak aday öğrencilere benzersiz fırsatlar sunduğunu belirten Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Araştırma, yayın ve yenilikçilik endekslerinde üst sıralarda yer alarak kalitesini kanıtlamış olan üniversitemiz, öğrencilere akademik ve profesyonel gelişim için eşsiz bir ortam sağlamaktadır” dedi.

Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mantar, “İlgi duyduğunuz ve gelecekte kariyer yapmak istediğiniz alana uygun bölümleri seçmek önemli. Eğitim programlarının içeriği ve bölümde sunulan dersler hakkında detaylı bilgi edinmek faydalı olacaktır. Bölümdeki akademik kadronun deneyimi, nitelikleri ve araştırma çalışmaları hakkında bilgi edinmek önemlidir. İyi bir akademik kadro, kaliteli bir eğitim anlamına gelir. Üniversitenin mezunlarının iş bulma oranları ve mezuniyet sonrası kariyer destekleri incelenmelidir. Üniversitenin sunduğu staj ve uygulama imkanları, teorik bilginin pratiğe dökülmesi açısından önemlidir. İş dünyası ile işbirlikleri ve öğrenci değişim programları da değerlendirilmeli. Ayrıca üniversitenin sunduğu sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrencinin kişisel gelişimi ve sosyal becerilerinin gelişimi için önemlidir. Kulüpler, etkinlikler ve spor imkanları değerlendirilmelidir” ifadesini kullandı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mantar, “Aday öğrencilerin Gebze Teknik Üniversitesi'mizi tercih etmeleri için bazı nedenler: GTÜ, dünya çapında tanınmış okullardan doktoralı seçkin akademik kadrosu ile öne çıkmaktadır. Alanında uzman öğretim üyeleri, öğrencilere en güncel bilgi ve deneyimleri aktarmakta, onların akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin en yoğun sanayi bölgesinde bulunan GTÜ, öğrencilere sanayi ile iç içe bir eğitim fırsatı sunar. Bu stratejik konum ve üniversite- sanayi işbirliktelikleri, öğrencilere sanayi kuruluşları ve araştırma merkezleri ile yenilikçi proje iş birlikleri yapma imkânı tanır. GTÜ'de eğitim gören öğrenciler, yakın çevrede yer alan lider sanayi kuruluşlarında iş deneyimi kazanma şansına sahiptir. Bu sayede, mezuniyet sonrasında iş hayatına daha hazırlıklı ve donanımlı olarak adım atarlar. Erasmus+ ve diğer değişim programları sayesinde, GTÜ öğrencileri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eğitim alabilir, farklı kültürleri tanıyarak global bir bakış açısı kazanabilirler” dedi.

GTÜ, Devlet Üniversiteleri sıralamalarında ilk 10’da yer almakta

GTÜ, sürekli güncellenen ders içerikleri ve proje odaklı eğitim anlayışı ile öğrencilere pratik ve teorik bilgileri harmanlayan bir öğrenme deneyimi sunmaktadır diyen Mantar, “GTÜ, akademik performansa dayalı genel sıralamalarda ve girişimcilik endeksi Devlet Üniversiteleri sıralamalarında ilk 10’da yer almaktadır. Bu başarılar, GTÜ’nün kalitesini ve öğrencilerine sunduğu fırsatları ortaya koymaktadır. Akreditasyon süreçlerini tamamlayıp sertifika almış, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde yer alan bölümlerimiz ile dünyanın her yerinde yetkinliği olan bir diplomaya sahip olma imkânını sağlar. Dünya çapındaki elektronik veri tabanlarına erişim imkânı sunan zengin kütüphanesi ile GTÜ, öğrencilerin akademik araştırmalarını desteklemektedir” şeklinde konuştu.

Sosyal ve Sportif Aktiviteler

GTÜ kampüsünde geniş sosyal, kültürel ve sportif aktivite imkânları bulunmaktadır diyen Mantar, “Öğrenciler, ders dışı zamanlarını verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirebilirler. Doğa ile iç içe yeşil kampüsü ile GTÜ, öğrencilere huzurlu ve motive edici bir öğrenme ortamı sunar. GTÜ, çift anadal ve yandal programları ile öğrencilere ikinci diploma alma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, İstanbul ve İzmit'ten demiryolu, hava ve karayolu ile kolayca ulaşılabilen kampüsü, öğrencilerin ulaşım sorununu ortadan kaldırır. Muallimköy KYK ve bu yıl kampüs içinde hizmete alınacak olan KYK Yurdu ile barınma sorununu ortadan kaldıran GTÜ, öğrencilerin konforlu bir şekilde eğitim almalarını sağlamaktadır” diye konuştu.

Mantar, “Türkiye’nin ilk Araştırma Üniversiteleri arasında olan GTÜ, bilim ve teknoloji alanında öncü araştırmalara imza atmakta ve öğrencilerini bu süreçlere aktif olarak dahil etmektedir. YÖK tarafından ilan edilen araştırmada GTÜ, mezunları en hızlı iş bulan üniversitedir. Bu, üniversitenin sağladığı kaliteli eğitim ve sanayi ile güçlü iş birliklerinin bir sonucudur. GTÜ mezunları, iş dünyasında aranan yetkinliklere sahip olarak mezun olur ve kısa sürede iş bulma imkanına kavuşurlar” dedi.

GTÜ Fakülteleri ve Bölümleri:

Mühendislik Fakültesi

- Bilgisayar Mühendisliği

- Biyomühendislik

- Çevre Mühendisliği

- Elektronik Mühendisliği

- Endüstri Mühendisliği

- İnşaat Mühendisliği

- Harita Mühendisliği

- Kimya Mühendisliği

- Makine Mühendisliği

- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi

- Mimarlık

- Şehir ve Bölge Planlama

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

- Uçak Mühendisliği Bölümü

Temel Bilimler Fakültesi

- Fizik

- Kimya

- Matematik

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

İşletme Fakültesi

- İktisat

- İşletme

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu

Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü

Mantar, “Gebze Teknik Üniversitesi, sunduğu bu ayrıcalıklarla öğrencilere sadece bir eğitim değil, aynı zamanda iyi bir kariyer ve yaşam fırsatı sunmaktadır. Aday öğrenciler geleceğini şekillendirirken GTÜ ile fark yaratacağını unutamamalı” dedi.