Selçuk Üniversitesi’ne yeni rektör atandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

26 Haziran 2024 tarihi itibari ile görev süresi dolan Prof. Dr. Metin Aksoy’un görev süresinin dolmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ı rektör olarak atadı.

Karar Resmi Gazete’de

25 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı: “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci, 3 üncü ve 7 inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz atanmıştır.”

Hüseyin Yılmaz Kimdir?

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 1975 yılında Konya'da doğdu. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayıp 1998 yılında mezun olarak meslek hayatına 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlayıp 2004'de Genel Cerrahi uzmanı oldu. 2004-2009 yılları arasında Özel hastanelerde uzman doktor olarak çalıştı.

2009 yılı Ekim ayında Selçuk Üniversitesi Tip Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında akademik hayatıma başladı.

2014 Şubat ayında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanı aldı. Meslek hayatım boyunca Genel Cerrahi ilgi alanındaki tüm cerrahi prosedürleri laparoskopik olarak gerçekleştirdi. Obezite ve diyabet cerrahisi, laparoskopik tümör cerrahisi öncelikli ilgi alanları arasında yer aldı.

Yılmaz, aynı zamanda IFSO, TOSS, ESRS, TCD, TKRCD gibi bilimsel derneklere üye.