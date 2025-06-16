Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı’ndan Gölcük’e yeni bir eğitim yatırımı

Kocaeli

Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticisi Ford Otosan ile Vehbi Koç Vakfı, sosyal sorumluluk yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Riskli yapı statüsünde yer aldığı için yıkılan Donanma İlkokulu’nun yerine yapılacak olan Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulunun temeli, Gölcük’te düzenlenen törenle atıldı. Modern ve ileri teknolojilerle donatılacak olan yeni okul, geleceğin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Düzenlenen törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, vakıf yetkilileri ve çok sayıda yerel yönetici katıldı.

“Eğitime yapılan yatırım, topluma yapılan yatırımdır”

Temel atma töreninde konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, eğitimin toplumsal kalkınmadaki kilit rolüne vurgu yaptı. Şirket olarak üretimin ötesine geçip insana yatırım yapmayı sorumluluk kabul ettiklerini belirten Özyurt, “Bugün burada temelini attığımız okul, sadece bir eğitim binası değil; aynı zamanda Ford Otosan’ın topluma, bu topraklara ve geleceğe duyduğu derin bağlılığın bir sembolüdür” dedi.

Ford Otosan’ın 60 yılı aşan serüveninde üretim başarıları kadar, sosyal etki yaratan projelere de büyük önem verdiklerini dile getiren Özyurt, Kocaeli’nin Ford Otosan için bir sanayi merkezi olmanın çok ötesinde anlam taşıdığının altını çizdi. Özyurt, “Kocaeli bizim üretim üssümüz değil yalnızca; burada büyüdük, kök saldık ve bir dünya markası olma yolculuğuna buradan çıktık. Bugün Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi Kocaeli’de yer alıyor. Ancak biz biliyoruz ki, sanayideki büyüme yalnızca makinelerle değil, eğitimli insan kaynağıyla sürdürülebilir olur. Asıl yatırım, topluma yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Yeni okulun isminin, Ford Otosan çalışanları için ayrıca anlam taşıdığını dile getiren Özyurt, bu projenin hem kurumsal sorumluluk anlayışlarını hem de gelecek nesillere duyulan güveni yansıttığını belirtti. “Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek, toplumsal gelişmenin en temel adımıdır. Biz bu anlayışla hareket ediyor, değer yaratan projeleri sadece bugüne değil, yarına da yatırım olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Okul sayımızı 22’ye çıkarıyoruz”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu vakfın eğitim alanındaki uzun soluklu çalışmalarına değinerek, “Bugüne kadar Türkiye genelinde 21 okul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettik. Bugün Ford Otosan’ın desteğiyle bu sayıyı 22’ye yükseltiyoruz. Semahat Arsel İlkokulu, Kocaeli’nde hayata geçirdiğimiz üçüncü eğitim kurumumuz olacak” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’de eğitim için güçlü bir ekosistem

Ford Otosan, Kocaeli genelinde bugüne kadar yüzlerce öğrenciye ulaşan çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Meslek liselerinde açılan Ford sınıfları, ileri teknolojiyle donatılan atölyeler, test araçları, bilgisayar desteği ve staj programlarıyla binlerce öğrenciye eğitim ve mesleki gelişim fırsatı sağlandı.

Gölcük ve İzmit’teki mesleki eğitim merkezleriyle yapılan protokoller çerçevesinde 1200’den fazla öğrenciye staj imkânı sunulurken, 2024 yılında 1000’in üzerinde çalışan da ustalık telafi programlarıyla sertifikalandırıldı.

Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı, Kocaeli Valiliği ile iş birliği içinde Başiskele’de yeni bir okul projesi için planlamalara başladığını duyurdu. Böylece Kocaeli’de eğitim altyapısına yapılan katkılar daha da genişletilecek.