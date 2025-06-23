ASKON Konya’dan TBMM çıkarması

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ASKON Konya heyeti, TBMM’de Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Hasan Ekici, Konur Alp Koçak, Mustafa Hakan Özer, Mustafa Kalaycı, Ali Yüksel, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Ünal Karaman ile bir araya geldi. Ziyaretlerde, Konya iş dünyasının güncel sorunları, yatırım fırsatları, ihracat odaklı büyüme stratejileri ve sanayiye yönelik teşvik politikaları gibi başlıklar ele alındı.

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, Ankara temaslarının son derece verimli geçtiğini belirterek, “Konya iş dünyası olarak güçlü bir üretim altyapısına ve girişimci ruha sahibiz. Milletvekillerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, bu potansiyelin daha da ileriye taşınması adına ortak aklı ve iş birliğini vurguladık” dedi.

“Şehrimizin potansiyelini artıracak bilgi alışverişinde bulunduk”

Başkan Çimen, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade ederrek, "ASKON olarak Konya'mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik hayata geçirmeyi planladığımız güncel projelerimizi ve gelecek hedeflerimizi detaylı bir şekilde kendilerine arz etme imkanı bulduk. Özellikle şehrimizin potansiyelini artıracak, istihdamı destekleyecek ve refah seviyesini yükseltecek projelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Milletvekillerimiz, sunduğumuz her bir projeye büyük bir dikkatle yaklaştılar ve tam destek vereceklerini ifade ettiler” şeklinde konuştu.

Çimen, Konya'nın geleceği için ortak akıl ve iş birliği ruhuyla hareket azminin bu ziyaretlerle daha da pekiştiğini belirterek, “Kıymetli vekillerimize nazik kabulleri sırasında, bizleri samimiyetle ve sıcak bir ilgiyle karşıladılar, değerli görüşleri ve şehrimize verdikleri destek için bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Konyamız için el birliğiyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri de Konya’nın kalkınma hedeflerine katkı sunacak her türlü yapıcı adımı desteklemeye hazır olduklarını ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarının çözüm odaklı yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.

Ayrıca ziyaretler sırasında ASKON Konya Şubesi olarak, Konya milletvekilleri adına Gazze’ye yapılan bağışın sertifikası vekillere hediye olarak takdim edildi.