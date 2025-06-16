Mersin-Bakü arasında direkt uçuşlar başladı

MERSİN/EKONOMİ



Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan 102 yolcusuyla kalkan Azerbaycan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi AZAL’a ait ‘Gunnut’ isimli uçak, dün akşam saatlerinde Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın pistine teker koydu. Uçuşun iki meydan arasındaki ilk sefer olması nedeniyle tören düzenlenirken, su takı gösterisiyle karşılanan uçağın kabin ekibi, yetkilileri ve yolcularına çiçek takdim edildi.



Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, pazar ve perşembe günleri olmak üzere COV ile GYD meydanları arasında haftada 2 kez direkt seferlerin düzenleneceğini söyledi. Yeni seferlerle Çukurova’nın turizm ile ticaret potansiyeline katkı sağlanacağını ve bölge halkının Azerbaycan’a daha kolay ulaşacağını dile getiren Oflaz; Amsterdam uçuşlarının 29 Haziran’da, Arnavutluk/Tiran uçuşlarının ise 30 Haziran’da başlayacağını açıkladı.