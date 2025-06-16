Küpeli "Amacımız çocuklarımızın iyi yetişmesine katkı sunmaktır"

Çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak isteyen Eskişehir OSB Müdürlüğü, dolu dolu bir programla minik misafirlerini ve aileleri ağırladı. Sabah saatlerinden itibaren alana gelen çocuklar, rengarenk aktivitelerle karşılandı. Şişme oyun parkurları, çocuk atölyeleri, VR balon etkinliği, uzay çadırı ve çeşitli sahne şovlarıyla zenginleştirilen etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sundu.

SOLOTÜRK pilotlarıyla unutulmaz buluşma

Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise SOLOTÜRK Gösteri Ekibi oldu. Eskişehir OSB Yaşam Park’ta düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan SOLOTÜRK pilotları, sahnede gerçekleştirdikleri söyleşiyle çocuklara ve gençlere ilham verdi. Çocuklar, pilotlarla bir araya gelerek hem onların ilham verici hikâyelerini dinledi hem de hayallerini süsleyen gökyüzüne dair unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik sonunda, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli tarafından Binbaşı Murat Bakıcı, Binbaşı M. Erhan Aydemir, Üsteğmen Alper Şen ve Astsubay Üst Çavuş Muhammed Bölükbaşı’na günün anısına hediyeler takdim edildi.

Çocukların sevgilisi Onur Erol’dan coşkulu final

Etkinliğin finalinde ise sahneye çıkan, çocukların sevgilisi sanatçı Onur Erol, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden minikler, müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğlenirken, aileler de bu coşkuya ortak oldu. Müzik, kahkaha ve mutluluğun bir arada yaşandığı bu özel anlar, şenliğin en unutulmaz karelerinden biri oldu.

“Çocuklarımızı bilim, sanat ve teknolojiyle buluşturuyoruz”

Şenlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen ve ailelerle sohbet eden Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı konuşmada etkinliğin taşıdığı öneme vurgu yaptı. Başkan Küpeli, “Bugün burada, çocuklarımıza unutamayacakları bir gün yaşatmak, onların yüzlerinde kocaman bir tebessüm oluşturmak ve geleceğe dair umutlarını pekiştirmek için bir araya geldik. Şenliğimizin amacı yalnızca çocuklarımızı eğlendirmek değil; aynı zamanda onların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımızın erken yaşta bilimle, sanatla, teknolojiyle ve sporla tanışması, onların hayal gücünü geliştiren, özgüvenlerini artıran en kıymetli adımdır” diye konuştu.

“Daha güçlü bir gelecek için çalışıyoruz”

“Daha güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, çocuklarımızın geleceğe dair vizyonlarını zenginleştirmek, onlara kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı sunmak istiyoruz. Burada amaç; onları üretimle, yaratıcılıkla, teknolojinin güzellikleriyle tanıştırmak ve onlarda merak duygusunu canlı tutmaktır. Sanayi, yalnızca makinelerden ibaret değildir; sanayi aynı zamanda hayal kurmak, çözüm üretmek, yeniliklerin peşinden gitmek ve toplumun geleceğini inşa etmektir. Biz de çocuklarımızın bu bilinçle, üreten ve sorgulayan bir nesil olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Çünkü geleceği şekillendirecek olan, bugün onlara sunduğumuz ilham ve imkânlardır. Eskişehir OSB olarak, çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Çünkü biz inanıyoruz ki geleceğe yapılacak en değerli yatırım, çocuklarımızın iyi yetişmesine katkı sunmaktır.”

Eskişehir OSB’nin düzenlediği bu şenlik, yalnızca bir eğlence etkinliği olmanın ötesine geçerek, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan bir platform haline geldi. Hem eğlenceli hem de eğitici içeriğiyle dikkat çeken Yaşam Park Çocuk Şenliği, ailelerden de tam not aldı.