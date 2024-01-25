'2024, 2023’ten zor geçecek'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli sanayi Odası (DSO) Selim Kasapoğlu, düzenlediği basın toplantısında 2024 hedef ve beklentilerini paylaştı. Ekim 2022’de görev gelmelerinin ardından bu yana Denizli ve sanayi odaklı çalışmalarda sağladıkları başarının kendilerine güç verdiğini kaydeden DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Oda’da iyi çalışmalar yaptık yapıyoruz ama Denizli sanayi ve ülke sanayi çok iyi gitmiyor. Bunun en büyük sebebi ülkemizde artan üretim maliyetleri. Maliyetlerin artmasının karşısında da dolar kurunda beklenen artışın gerçekleşmemesi, sanayici ve ihracatçıyı her geçen gün daha fazla kıskaç altına almış durumda” diye konuştu.

İçeride para politikası ve ekonomi yönetimiyle ilgili sıkıntıların sanayinin aleyhine gelişen durumların yanı sıra AB başta global pazardaki daralmanın ihracatçının en büyük problemi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Dışarıda talep yok. Bu talebin önümüzdeki süreçte hızlanması çok mümkün gözükmüyor. Kriz, kriz üstüne geliyor. Yaşanan bunca krize, Avrupa’da yaşanan enflasyonun yanı sıra Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz problemini yaşıyoruz. Türkiye’de de maalesef üretime yönelik sanayiye, sanayiciye yönelik, önünü açacak politikalar henüz üretilemedi” diye konuştu. Bu süreçte ihracatçıya destek söylemine karşın somut çalışmaların henüz başlamadığını kaydeden Kasapoğlu şöyle devam etti, “Denizli ihracatında yüzde 10’luk bir düşüş var. 2024’ün ilk yarısında da devam edeceğini düşünüyoruz. 2024’ün ikinci yarısından sonra sanayi ve ihracat anlamında daha iyi rakamlar alınacağını umut ediyoruz. Beklentimiz doğru ekonomi politikalarıyla Türkiye’deki enflasyonun hızlı bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bunda sanayi, çalışan, devlet, kamu dahil herkes taşın altına elini koymalı ve bu enflasyon sarmalından Türkiye hızlı bir şekilde çıkmalıdır. Çünkü, enflasyon devam ettiği sürece ne çalışanın ne sanayicinin ne devletin bu süreçten kazançlı çıkması mümkün değil. Topyekun doğru politikalarla bu sorunun, sıkıntının hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konuda yol alırız.”

Öngörülebilirlikteki düşüş sıkıntı yaratıyor

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırma ile ilgili adımlar atarken seçim süreci dolayısıyla kamu harcamalarındaki artış karşısında uygulama farklığının ekonomi yönetiminin en büyük sorunu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Öngörülebilirliğimiz çok düştü.2025’i konuşmak çok mümkün değil. 2024 nasıl bir yıl olacak bilmiyoruz. Ama üretim maliyetlerimiz çok arttı, rekabet gücümüz düştü. Dolayısıyla 2024, 2023’ten daha zor geçeceğini görerek sanayiciler olarak kendimizi ona göre hazırlıyoruz” dedi.

Dolar kurunun olması gereken seviye

Dolar kurunun olması gereken seviyenin 40- 45 TL seviyesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu şöyle devam etti, “Herşeyin maliyeti 3 yılda 5-6 kat artıyorken döviz kurunun 2. 3 – 2.5 kat artması, ihracatçıyı zor duruma sokuyor. Bu sürece dayanmak çok kolay değil. Sanayici, bu son dönemde üretilen politikalarla en mağdur olan kesim oldu. Sanayicinin 2024’te kamu tarafından desteğe, teşviğe ihtiyacı var. Özellikle finansman kısmında özel kredilerle ihracat, sanayi desteklenmeli. Dövizde artış derken volatilitesi yüksek bir durumda sıkıntı. Diğer göstergelerin artış hızında dolar kuru artışı olsun. Dolayısıyla yerel seçimler sonra politikalar değişecek beklentisi var. Yaşayıp göreceğiz. Odak yerel seçim olmuş durumda. Mart ayından sonra dışarıdaki gelişmelere içeredike politikalara bakarak yönümüzü bulmaya çalışacağız.”

DSO’ya 236 yeni üye

Göreve geldiklerinde bin 524 olan üye sayısının bin 760’ü yükseldiğini kaydeden Kasapoğlu, “Denizli sanayisine 236 firma katıldı. Bir yıllık süreçte DSO üye sayısını yüzde 15 artırdık. Model fabrikada inşaat çalışmalarımız başladı. Mayıs 2024’te hizmete alacağız. Sürdürülebilirlik konusunda öncü Oda’yız. Pazarlarımızı koruyup geliştirmek için yeşil dönüşüm Denizli için çok önemli. Savunma sanayine yönelik kurullar oluşturduk. Önümüzdeki dönemde bunların meyvelerini toplayacağız” dedi.

İhracat ihracat akademisi çalışmalarına başlıyor

Öte yandan DSO bünyesinde kurulan İhracat İstihbarat Akademisi hakkında bilgi veren DSO Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Alptekin, AB projesi kapsamında DSO Bünyesinde bir eğitim modülü oluşturdukları belirterek, “Burada DSO üyesi sanayicilere GTIP numarası üzerinde dünya mal ticareti konusunda eğitim vereceğiz. Gözden kaçırılan ve ya bilinmeyen pazarlarla, avantajlı olabilecek birtakım müşterilerin bulunmasına yönelik eğitim faaliyetleri yakın bir zamanda 200’e yakın katılımcı ile başlayacak” dedi.