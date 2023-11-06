'4 milyar dolarlık 45 milyon ton çöp ekonomiye kazandırıldı'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleştirilen akademik yıl açılış törenine kent protokolü, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptığı konuşmada üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve ardından Bakan Özhaseki’ye “Çevre, Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler” alanında fahri doktora unvanı belgesi verdi ve cübbe giydirdi. Özhaseki, fahri doktora ve cübbe giydirme töreni sonrası ERÜ akademik yılı açılışı nedeniyle öğrencilere de Çevre ve Sürdürülebilirlik temalı ilk dersi verdi.

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan Özhaseki, “7 sene önce başlattığımız sıfır atık çalışmalarımız kapsamında 45 milyon ton çöpü ekonomiye kazandırdık. Bunun bedeli 4 milyar dolar civarında. Sadece kesilmekten kurtardığımız ağaç sayısı 432 milyon. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerde Sıfır Atık Günü ilan edildi” dedi. Özhaseki ayrıca yeşil alanların çoğaltılmasının karbon emisyonu için önemine de dikkat çekerek, “Bir taraftan atık su artıma tesisleri yapıyoruz, bir taraftan katı atık tesislerinde düzenli depolama neticesinde çıkacak gazlardan enerji elde etmek ve onun neticesinde bitkiler üretildiği ortama doğru gitmeye çalışıyoruz. Denizdeki atıkları topluyoruz. Bir taraftan millet bahçeleri yapıyoruz. Yeşil alanların çoğaltılması, karbon emisyonu için müthiş bir avantaj olarak gözüküyor. Millet bahçesi projemiz şu anda 80 milyon metrekareyi geçti. 100 milyon metrekareye ulaştıracağız” ifadelerini kullandı. Tören sonrası Bakan Özhaseki, ERÜ kampüsünde yer alan Doğal Alıç ve Ahlat Gen Bahçesi’ni ziyaret etti ve Bakanlığın Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Ar-Ge projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.