AB ülkelerinin büyükelçileri Kayseri iş dünyasıyla buluştu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen programın açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin, mevcut jeopolitik konjonktürün ilişkilerin ilerlemesi için önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, “Avrupa Birliği firmalarımız ile şehrimizdeki firmalarımız arasında ortak yatırım ve işbirliklerimizin artırılması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

İlişkilerin devamlılığını sağlamak için Gümrük Birliğinin güncellenmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Gülsoy, “Gümrük birliğine rağmen, Türkiye ve AB’nin ticaret politikaları arasında uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’den AB’ye mal taşıyan TIR’lara uygulanan kota ve diğer kısıtlamalar tarife dışı engel oluşturuyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ihtiyacının yanında, yeni ticaret alanlarını içine alacak şekilde genişletilmesi de gündemde. Bu kapsamda hizmet ticareti, tarım ticareti ve kamu alımları gibi alanları içine alacak şekilde modernize edilmesi iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesine de yol açacak. Dijitalleşme, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, yapay zekânın regülasyonu gibi birçok konunun düzenlenmesini gerekiyor. Avrupa Birliği’nin tedarik zincirleri içinde önemli bir konumu olan Türkiye’nin bu süreçlerde Avrupa Birliği fon ve programları ile desteklenmesi ve Avrupa ekonomisinin geleceği açısından da son derece önemli. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin diğer önemli bir boyutunu ise kişilerin serbest dolaşımı, göç ve vize konuları oluşturuyor. Türkiye vize serbestliği yol haritasında öngörülen 72 kriterden 66’sını tamamladı. Ancak vize serbestliğini elde etmek şöyle dursun, vize süreçleri çok daha zor ve sorunlu hale geldi. İş dünyamıza vize konusunda kolaylık getirilmeli. Fuarlarda ürün gidiyor ama ürün sahipleri olarak maalesef biz gidemiyoruz. Schengen üyesi devletlerin konsolosluklarından 2-3 ay sonraya dahi randevu almakta zorlanıldığını görüyoruz. Bu sürecin hızlandırılması ve daha sadeleştirilmesi beklentimizdir” açıklamalarında bulundu.

“Kayseri, imalat girişimciliğinde Türkiye birincisi”

Gülsoy’un konuşmalarının ardından KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez de, Kayseri’de Yatırım Fırsatları başlıklı sunum yaptı.

Sönmez, sunumunda Kayseri'nin ekonomik ve ticari potansiyelini ortaya koyan veriler paylaştı. Kayseri’nin ekonomik dinamikleri, girişimcilik kültürü, stratejik konumu, altyapı ve ulaşım ağı, demografik özellikleri, sanayisi, inovasyon ve Ar-Ge potansiyeli, sektör avantajları, teşvik sistemleri ve turizm olanakları gibi konuları ele aldı. Kayseri’nin Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağladığını ifade eden Sönmez, “Şehrimizin kişi başına düşen milli geliri ortalama 10 bin 376 dolar. Dış ticaret hacmimiz de dikkate değer. Türkiye'deki ihracatın 3,9 milyar dolarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçı firması arasında 16 firmamız var. 1700 ihracatçı firmamız 190 farklı ülkeye ihracat yaptı. AB ülkeleri arasında ise Kayseri’den ürün ve hizmet alımı yapan başlıca ülkeler; Almanya, Avusturya ve Romanya. Türkiye'nin sanayi üretimindeki önemli merkezlerinden biriyiz. Yaklaşık 73 bin ticari girişimi ile Türkiye'nin en büyük 15. girişimcilik merkeziyiz. Bu girişimlerin yüzde 47’lik kısmı imalat girişimciliği ve bu alanda Türkiye’de ilk sırada yer alıyoruz. Ayrıca kadın girişimcileri destekleme yönüyle de Türkiye’de 6. sıradayız” dedi.

Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB Destekleri konuşuldu

AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB’nin Destekleri başlıklı panel düzenlendi. Panelde KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış işleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Murat Cahid Cıngı katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği konusu üzerinde durarak, “İki yıl sonra AB ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli ayağı olan Gümrük Birliği’nin 30. yılına gireceğiz. Bu süreç zarfında AB birçok üçüncü ülke ile bizimle olan anlaşmasından daha modern daha kapsamlı ticaret anlaşması imzaladı. Bu nedenle Türkiye ile AB Gümrük Birliği’nin kapsamının genişlemesi gerekiyor. Altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekir” dedi.

Programa Kayseri kent protokolü ve yabancı misafirlerin yanı sıra İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da katıldı. Kayseri Ticaret Odası, Dış işleri Bakan Yardımcısı, TOBB Başkanı ve AB’ye üye ülkelerin büyükelçilerini iki gün boyunca Kayseri’de misafir etmeye devam edecek ve kentin önemli turistik dokularını gezdirecek.

Atatürk, Kayseri’den AB Büyükelçilerine seslendi

Kayserili yazılımcılar tarafından yapay zekâ desteği ile hazırlanan Atatürk çalışması büyük beğeni topladı. Atatürk’ün kendi sözleri baz alınarak, AB Büyükelçililerine hitaben bugüne uyarlanan konuşması led ekrandan katılımcılara sunuldu.