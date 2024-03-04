Cromic Plastik verimlilik ile 27. rekortmen oldu

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekare alana kurulu fabrikasında, 17 adet enjeksiyon makinesiyle faaliyetlerini sürdüren Cromic, sektöründeki lider firmalara yan sanayi olarak hizmet veriyor.

Sahip oldukları teknolojiye ve bilgi birikimlerine vurgu yapan Cromic Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ulu, birçok plastik ürünü üretme kabiliyeti ve kapasitesine sahip olduklarının altını çizdi. Plastik enjeksiyon üretimi ve plastik kalıp imalatında uzmanlaştıklarını vurgulayan Ulu, kapasiteyi artıran yatırımlara yönelerek kısa sürede yakaladıkları ivmeyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer almayı başardıklarını açıkladı.

“Maliyetlerden yüzde 35 tasarruf sağladık”

Otomasyon yatırımlarıyla verimliliği artırdıklarına dikkat çeken Ulu, “Üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak adına 10 adet 3 eksen tam otomatik robot yatırımı yaptık. Böylece hem üretimde istikrarı yakaladık hem de işçilik maliyetlerinden yaklaşık yüzde 35 tasarruf sağladık. Proseste problem olması halinde sistem otomatik olarak üretimi durdurabiliyor. Bu tarz sorun önleyici sitemler; hatalı parça üretimi ve olası kalıp ya da makine hasarlarının minimize edilmesi konusunda bize büyük fayda sağladı” diye konuştu.

“2024’te yüzde 300 büyümeyi hedefliyoruz”

Yeni iş bağlantıları ile yüzde 100 kapasite kullanımına ulaşarak 7 gün 24 saat üretim yapmayı planladıklarını aktaran Muhammet Ulu, geçtiğimiz yılı yüzde 70 büyümeyle kapattıklarını belirterek 2024’te devreye alacakları yeni projeler ışığında, ciro bazında yıllık yüzde 300 büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Firma olarak nihai ürün üretme hedeflerinin bulunduğunu, bu alanda Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Ulu, tarım için damla sulama sistemlerinde kullanılan ekleme parçaları üretmeye başladıklarını vurguladı. Vitrifiye ve inşaat sektöründe de nihai ürüne yönelecekleri bilgisini paylaşan Muhammet Ulu, şöyle devam etti: “Ayrıca otomotiv sektörüne yönelik de malzeme üretmeyi başlamayı planlıyoruz. Tarım, vitrifiye ve inşaatta kendimize ait ürünlerle piyasada yer edineceğiz. Yanı sıra yerlileştirme projeleri üzerine de ciddi çalışmalarımız var. İthal ürünleri Eskişehir’de üreterek, ülke sanayisinin kullanımına sunmayı hedefliyoruz.”

Üretimde çalışacak personel bulunamıyor

Kalifiye eleman problemine dikkat çeken Ulu, “Beyaz yaka istihdamında çok fazla problem yaşamıyoruz ancak kalıp ve enjeksiyon üretim hattının her aşamasında kalifiye eleman bulmak zorlaşıyor. Bu da tam kapasite çalışmamıza engel oluyor. Vasıfsız eleman tarafında ise sirkülasyon çok yüksek. Diğer yandan enerji hala en büyük giderimiz olarak karşımıza çıkıyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar stratejik planlama yapabilmemiz için büyük engel teşkil ediyor. Dalgalanmalar sebebi ile karlılık oranlarını sürekli takip etmek durumunda kalıyoruz aksi takdirde zarar oluşması kaçınılmaz. Bu fiyat değişkenliklerinin minimize edilip dengenin sağlanması gerekiyor. Yeşil mutabakat kapsamında enerji verimlilik çalışmaları ile ilgili de çalışmalarımız mevcut. Her alanda sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek durumundayız” ifadelerini kullandı.