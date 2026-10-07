ABD Adana Konsolosu Mehler: “Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmaya odaklandık”

ADANA/EKONOMİ

ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin, yıllık 100 milyar dolara ulaştırma için her iki ülkenin de ticaret ve yatırımlarını arttırma konusunda iradelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Konsolos Mehler, ABD Hükümetinin desteklediği ‘Alumni Micro Grants Programı’ kapsamında ‘Transatlantic Ventures: Adana’dan Dünyaya Yeni İş Modelleri Projesi’ konulu seminerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi. Adana iş dünyasına yönelik ‘ABD’ye İhracat ve Yatırım’ konu başlıklı seminer Divan Oteli’nde yapıldı. Seminerde konuşan Mehler, ABD ile Türkiye’nin, güçlü insani bağlara, ekonomik işbirliğine ve inovasyon ile büyümeye yönelik ortak çıkarlara dayanan köklü bir ortaklığa sahip olduğunu söyledi. Mehler, “İki ülke arasında yeni ortaklık ve fırsatlar yaratan girişimciler, işletmeler, yatırımcı ve profesyoneller, bu ilişkiyi her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Hem ABD, hem de Türkiye yıllık ikili ticaret hacmini, 100 milyar dolara çıkarma yönündeki ortak hedef doğrultusunda ticaret ve yatırımlarını arttırma konusundaki iradelerini ortaya koydu” dedi. Konsolos Mehler, şöyle devam etti:

“Böylesine iddialı hedeflere ulaşmak; iş dünyalarımız arasında güçlü bağlar kurulmasını, birbirimizin pazarlarını daha iyi anlamamızı ve yeni fırsatları değerlendirmeye hazır girişimcilerin varlığını gerektiriyor. ‘Transatlantic Ventures’ gibi girişimleri, bu kadar değerli kılan da tam olarak budur. Bu proje süresince Adana’dan girişimciler ve iş dünyası temsilcileri, iş planlaması konusunda becerilerine geliştirme, ABD pazarına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi edinme, mentorluk desteği alma ve uluslararası ticaret ile ABD şirketleriyle işbirliği konusunda yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldular” ifadesini kullandı.

“Adana büyük bir potansiyele sahip”

Adana’nın, her zaman Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Mehler, “Güçlü tarım sektörü, dinamik sanayi altyapısı ve girişimcilik ruhuyla Adana’daki şirketler, uluslararası pazarlara açılmak ve yeni iş ilişkileri geliştirmek açısından büyük bir potansiyele sahip. ABD pazarına yönelmek isteyen şirketler için pazar fırsatlarını, ticaret süreçlerini ve iş yapma uygulamalarını anlamak önemli bir ilk adımdır” diye konuştu.



“ABD pazarını tanıtmayı amaçladık”

Proje Koordinatörü Özkan Evren de “ABD Hükümeti desteğiyle hayata geçirdiğimiz projemizde temel amacımız; gençlerin yeni iş fikirlerini geliştirmesine katkı sunmak, Adana’daki işletmelerin ABD pazarını daha yakından tanımasını sağlamak ve iki ülke arasında yeni iş bağlantılarına zemin hazırlamaktı. 20 genç katılımcımızla eğitim yaptık; iş fikirleri üzerine çalıştık; mentorluk desteği sunduk. Adana tarım, gıda, tekstil ve sanayide çok güçlü bir kent. Bizim isteğimiz; bu gücün yeri pazarlara ulaşması” bilgisini verdi.