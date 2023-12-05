Adana e-ticaret faaliyetlerini ikiye katladı

Eray ŞEN/ADANA

Deprem illerine yönelik ‘E-Ticaret Konferansları Turu’nun ilk toplantısı Adana’da 01 Burda Performans Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram ve çok sayıda firma temsilcisinin katıldığı etkinlikte ETİD’in deprem bölgesine özel destek programları tanıtıldı.

ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen bölgenin ekonomik yaralarının sarılma ihtiyacının devam ettiğini söyledi. Ekmekçi, “Üye firmalarımızın çok kapsamlı destek programları mevcut. Dernek olarak hem bu programları tek bir çatı altında toplamak hem de yeni programlar için istişarelerde bulunmak için Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te ‘Deprem Bölgesi E-Ticaret Konferansları’ serisi düzenliyoruz” dedi.

“2023’te Adana’da 3 bin firma e-ihracat yaptı”

Depremin yaşandığı iller arasındaki Adana’nın e-ticaret performansını çok yüksek seviyeye taşıdığına dikkat çeken Ekmekçi, “Deprem sonrası dönemde Adana’nın e-ticarette büyümesi, Türkiye ortalamasının iki katı. Türkiye büyüme ortalaması yüzde 110, deprem bölgesi yüzde 185 iken Adana yüzde 215 büyüdü. Nedenine gelince; Adana’da gerçek ticaret var. Bu il bölgenin ticaret ve üretim merkezi. Adana’ya daha fazla destek olmamız gerekiyor ki burada hem e-ticaret hem e-ihracatı artıralım” diye konuştu.

Adana’dan bu yıl tek bir platformdan e-ihracat yapan firma sayısının 2 binden fazla olduğunu, bunların 190 bin adet ürün satışı gerçekleştirdiğini aktaran Ekmekçi, diğer platformların eklenmesiyle firma sayısının 3 bini bulacağını kaydetti.

E-ticarette ulusal hedeflere değinen Ekmekçi, şöyle konuştu: “Ticaret Bakanlığı’nın hedefi e-ticaret ile ihracatı 10 katına çıkarmak. Şu anda toplam ihracat içindeki payı yüzde 1, yani 250 milyar dolarlık toplam ihracatın sadece 2.5 milyar doları e-ihracat kategorisinde yer alıyor. Bugünkü rakamlarla hedef bunu beş sene sonra 25 milyar dolara çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyen tüm firmaları derneğimizle iletişime geçmeye davet ediyoruz, her türlü desteğe hazırız.”

“En büyük e-ticaret STK’sıyız”

Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, ETİD’in 119 üyesi olduğunu belirterek, “Bunlar Türkiye’deki en büyük e-ticaret firmaları. Yaptığımız faaliyetlerle e-ticaretin yüzde 95’inden fazlasına dokunuyoruz. 2007 yılında kurulan derneğimiz, Türkiye’nin en büyük e-ticaret STK’sı konumunda” dedi.