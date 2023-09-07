Adana Sanayi Odası’na TOGG geldi

ADANA/EKONOMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TOGG almak isteyen 81 ilden 365 oda ve borsa başkanının katıldığı kura çekiminde, ADASO ön sıralarda yer aldı. TOGG'un Türkiye'nin renkleri serisinde zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alan Gemlik mavisi renkteki araç, Adana’ya getirilerek Sanayi Odası yöneticilerine verildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, aracın teslim alınması sırasında şu açıklamayı yaptı: “ADASO olarak kura çekimimiz neticesinden yerli ve milli aracımızı teslim aldık. TOGG, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan önemli bir projedir ve ADASO olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. TOBB Yönetim Kurulu’nda olan görevim neticesinde TOGG baştan sona takip etme, inceleme fırsatım oldu. Bu büyüklükte bir vizyonu ortaya koymak ülkemize kazandırmak cidden çok büyük bir iş.”

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum da "Bu önemli aracın ADASO'ya teslim edilmesi, ülkemiz sanayisinin ve üretiminin gücünü bir kez daha göstermektedir” diye konuştu. Uçurum, TOGG'un ülkenin teknolojik ve endüstriyel potansiyelinin en iyi örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.