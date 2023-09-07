Kayseri, Rusya ile ticari iş birliğini artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal, Mustafa Okutan, Şevket Uyar, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tural ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe yer alan firma yetkililerinden oluşan 19 kişilik heyet, Rusya’nın Moskova şehrine 3 günlük iş gezisi gerçekleştirdi.

KOSGEB destekli iş gezisi programı kapsamında ilk olarak Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüşaviri Çiğdem Şamiloğlu Erkoç ve Ticaret Müşaviri Ömer Kerman’ı ziyaret edildi. Moskova Büyükelçiliği tarafından Rusya pazarı ile alakalı kapsamlı bir bilgilendirme aldıklarını paylaşan KTO Heyeti, ihracat odaklı büyüme hedefi kapsamında ticari ilişkileri geliştirebilmek adına Rusya’daki yatırım olanakları ve ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

KTO Heyeti ayrıca Rus Türk İşadamları Birliği (RTIB) Başkanı Sabahattin Yavuz ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov'u da ziyaret etti. Ziyarete Ziraat Bankası Rusya Genel Müdür Yardımcısı da katıldı.Ziyarette, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ekonomik İş birliği Komisyon Başkanı Sergey Abramov tarafından odanın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Baskal’da oda faaliyetleri, Rusya ile dış ticaret hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal iş gezisi ile ilgili EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, “Rusya’da otomotiv ve yan sanayi sektöründe yer alan firmalarımızdan oluşan heyetimizle MIMS Automobility Moscow 2023 Fuarı’nı ziyaret ettik. Büyükelçiliğimiz, Rus Türk İş Adamları Birliğimiz ve Ticaret ve Sanayi Odamızda temaslarımız oldu. Yaptığımız toplantılarda devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan dolayı lojistik ve finans sektöründe yaşanılan sıkıntıların çözülmesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Şehrimizin ithalat ve ihracatın geliştirilmesi konularında karşılıklı fikir alış verişi yapılması, farklı yenilikler, ürünler, gelişen teknolojilerden ve değişimlerden haberdar olmak, Moskova’daki Rus firmaların Kayseri pazarına, Kayserili firmaların ise Rus pazarına girmesine katkıda bulunmak istedik. Kayseri’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Serbest Bölgemizden bahsederek yabancı yatırımcılarımızı şehrimize davet ettik. Ticari işbirlikleri konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Kayseri ile Rusya arasındaki ihracatımızın artırılması için her türlü işbirliğini hazır olduğumuzu ilettik. Görüşmelerimizde gayet olumlu geçti” dedi.

Başkal, ilkini Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenledikleri yurtdışı iş gezilerini 3 veya 6 ayda bir yapmayı hedeflediklerini ve kentin ihracatını artırmaya yönelik her türlü projede yer alacaklarını kaydetti.