İzmir Büyükşehir’den genç çiftçilere eğitim desteği

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir tarım için bilinçli genç çiftçilerin yetiştirilmesine yönelik teşvikleri kapsamında İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) çocuk ve gençlere yönelik eğitimler artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, 16 bin dönüm arazi üzerine kurulan İZTAM’da öncelikli olarak iklim krizi ve kuraklıkla ilgili eğitimler verilirken, çocuk ve gençler ilk defa toprakla buluşturuluyor.

Eğitimler, belirlenen periyotlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ziraat mühendisleri tarafından veriliyor. Hem teorik hem uygulamalı eğitim alan gençler, topraktan sofraya ürünlerin nasıl yetiştiğine dair bilgi sahibi oluyor. Gençler alanda iklim krizinin etkileri, güneş paneli, yağmur hasadı, topraksız sera, hava tahmin cihazları, atalık tohumlar, organik tarım, sürdürülebilir tarım, mantarcılık, su tasarrufu, seracılık, böcek oteli gibi pek çok konuya dair bilgi alıyor ve merkezdeki alanları, üniteleri gözlemleme fırsatı buluyor.

“Eğitimleri tüm İzmir’e yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Eğitim Ar-Ge ve Koordinasyon Şube Müdürü Murat Altun, üretim seraları ve araştırma parselleriyle İzmir tarımını geliştirme adına faaliyetler yürüttüklerini belirterek, “İZTAM’da ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim başta olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler veriyoruz. Özellikle üreticilerimizi, çiftçilerimizi burada misafir ederek, onlara üretim disiplinlerini, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini, suyun doğru kullanımına yönelik tek insan, tek sağlık temalı çalışmalarımızı anlatıyoruz. Uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriyoruz. Fide dikimi, tohum tanıma, biyocoğrafya laboratuvarı gibi çalışmalar yapıyoruz. Gerek üretim gerekse eğitim faaliyetlerini İzmir geneline yaymayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni çiftçiler adım adım yetişiyor

İZTAM’da 5 yaştan 80 yaşa kadar tarım eğitimi verdiklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli ziraat mühendisi Eylül Adıgüzel de, “Biz sadece belirli bir gruba eğitim vermiyoruz. Her kitleye ulaşma amacındayız. Çocuklara doğa bilinci kazandırmayı, doğa temelli sürdürülebilir tarımı öğretmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar hiçbir şey yetiştirememiş kişilere tarım eğitimleri vererek yeni bir başlangıç yapmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.