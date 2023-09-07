Gaziantep Uluslararası Polimer Kongresi’ni Balkanlar’dan aldı

GAZİANTEP/TUBA CANPOLAT

Kimya sektörünün dışa bağımlı bir sektör olduğunu dile getiren Türkiye Kimyagerler Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Alper Tombalak, yüzde 94 yurtdışına bağlı bir sektör olmanın üretim maliyetlerini arttırdığını söyledi. Kongrede, akademi, sektör ve girişimci ağının bir araya geleceğini belirten Tombalak; “Sağlık ve Tarım Bakanlığı ile birlikte yaptığımız kongreler var. Burada da güzel bilgi paylaşımları oluyor. En büyük kongremiz Sağlık Bakanlığı’nın da katıldığı Kozmetik Kongresi. Arkasından ilaç, organik kimya, biyokimya çevre kimyası, gıda kimyası gibi sektörlerin kongreleri yapılıyor” dedi.

Halı üretimi sebebiyle polipropilen tüketiminde Gaziantep ilk sırada

Gaziantep’in polipropilen tüketiminde halı sektörünün öncüsü olması sebebiyle ilk sırada olduğunu dile getiren Tombalak, ıslak mendik, çocuk bezi, çuval üretimi gibi dallarda önde olan bir kent olduğumuz için bu ürünlerin kimyasallarını da en çok Gaziantep’in tükettiğini söyledi. Tombalak, deprem sebebiyle henüz gün belirleyemediklerini ancak 2024 senesi içinde Polimer Kongresi için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Tombalak; “Güneydoğu’nun uluslararası katılımlı ilk kimya kongresini yapacağız. SANKO, NAKSAN gibi büyük polimer tüketen firmaların yetkilileriyle konuşarak destek sözü aldık” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep teknolojik ürün üretmeli”

Gaziantep’in teknolojik üretimde yüzde 1’in altında olduğunu belirten Tombalak; “Firmalar teknolojik ürün üretimine de ağırlık vermeli diye düşünüyorum. Firmalar AR-GE çalışmalarını bir zorunluluk gibi görürse teknolojimizi geliştirebilir, mesleki çıtayı yükseltebiliriz. Savaş ekonomi ve bilim savaşı. Bilgiye yatırım en önemli yatırım” şeklinde konuştu.

Nova Chem KOSGEB desteği ile kuruldu

KOSGEB desteği ile sıfırdan başladığını söyleyen Nova Chem İşletme Sahibi Alper Tombalak, 10 yıldır plastik ambalaj sektöründe tedarikçi firma konumunda hizmet sunuyor. Plastiğe rağbetten dolayı işlerin her gün noktasal olarak arttığını söyleyen Tombalak; “Firmamızın polimerci kimliği de var. Gaziantep Üniversitesinde TeknoPark’ta AR-GE şirketimiz var. Türkiye’de üretilmeyen polimerlerin ve kimyasalların AR-GE’lerini yapıyoruz. Bu kimliğimizden dolayı da daha çevreci, daha yenilikçi firmayız. 6 yıldır üretimdeyiz, küçük bir kapasite ile KOSGEB desteği ile işe başladık ancak her sene kapasite arttıran bir firma olduk. Şimdi de TÜBİTAK projesi yazdık geçen hafta. Krizlere rağmen AR-GE kimliğimizi bırakmadık” şeklinde konuştu.

“Aylık 250 ton kapasite ile çalışıyoruz”

Nova Chem’in ihracatta da kentini ispatladığını kaydeden Tombalak; “Firma olarak yüzde 15 seviyesinde ihracatlarımız oluyor. Aylık 250 ton kapasiteyle çalışıyoruz. Niyetimiz ihracatımızı yüzde 50 seviyesine çıkarmak bunun için kapasitemiz de altyapımız da hazır. Ürün çeşitliliğine sahibiz, plastiği boyuyoruz. 12 kişiyle çalışıyoruz ancak kapasitemizi arttırma yolunda ilerleyen dinamik bir firmayız. Mantık ve bilimle ilerleyen, yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlayarak piyasadan ve dünyadan haberler alıyoruz. Gelişen ürünleri takip etmeye çalışıyoruz” dedi.