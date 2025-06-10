ATB ile DATAEM tarımın geleceği için güçbirliği yapacak

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ‘Tarla Günü Programı’ kapsamında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. İbrahim Cerit’i ziyaret etti. Ziyarette iklim değişikliği, yeşil mutabakat, dijitalleşme ve ‘tarladan sofraya’ yaklaşımı gibi konularda ortak proje alanları değerlendirildi. Ayrıca, Adana Ticaret Borsası ve İtalya ortaklığıyla hazırlanan projede kapsamında, yerel daneli tohumların enstitü arazilerindeki deneme ekim alanları incelendi. ATB Başkanı Şahin Bilgiç, iki kurumun ortak çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Adana Ticaret Borsası ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkiye tarımına yön veren iki köklü kurumdur. 1924’te Kurulan Enstitü; pamuk, tahıllar, yem bitkileri ve endüstri bitkileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede, genetik kaynakların korunması, ıslahı ve sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda bölgeye ve ülkeye öncülük etmektedir. 1913 yılında faaliyete geçen Adana Ticaret Borsası ise tarım-sanayi entegrasyonunun güçlü bir temsilcisi olarak, analiz laboratuvarları, lisanslı depo yatırımları, elektronik alım-satım altyapısı ve dijital hizmetleriyle üretici ve sanayicinin yanında yer almaktadır. Geleceğin tarımla güçlendirilmesi için iki köklü kurumun bilgi, tecrübe ve vizyon birliğiyle attığı bu adım; yenilikçi, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli tarım anlayışının gelişmesine önemli katkılar sunacaktır. Kurumlar arası bu güçlü işbirliği, verimli, dirençli ve rekabetçi bir tarımsal üretim yapısının gelişmesine katkı için bir dönüm noktası olacaktır.”

Ortak çalışma alanları belirlendi

ATB ile DATAEM’in ortak çalışma yapacağı alanlar şöyle: İklim değişikliğine dayanıklı ‘Atalık Daneli Tohum’ların üretime kazandırılması. Yerli tarım ürünlerinin sanayi ile entegre edilerek katma değerli hale getirilmesi. Üretici, sanayici ve tüketici arasında değer zinciri temelli bir ekosistem kurulması. Bölge tarım ürünlerinin uluslararası standartlara uygun sertifikasyon süreçlerine dâhil edilmesi,. Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uygun yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi. Ar-Ge işbirliği modeli oluşturulması.