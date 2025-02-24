Adana’da don zararı çiftçiyi üzdü

ADANA/EKONOMİ

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre don olayının pazartesi ve salı geceleri de yaşanmasının beklendiğini belirterek, “Zaten yüksek maliyetlerle üretim yapmak mecburiyetinde olan çiftçimizin böyle zor bir yılda bir de don zararı görmesi çok üzücü olmuştur” dedi. Doğru, soğuk havanın ürünlerde yol açtığı sorun hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin ilk turfanda karpuzunun yetiştiği Adana’da karpuz fidelerinin donması çiftçimize tekrar karpuz fide alarak ek bir maliyet yükleyecek ve karpuz hasadını da geciktirecektir. Hasadı henüz yapılmamış lahana ve marul gibi tarla sebzelerinde de çiftçimiz çok büyük zararla karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan narenciyede hasadı henüz yapılmamış geç portakal ve mandalina çeşitlerinin dalında donması sonucu hem bu yılki üründen, hem de gelecek yılki rekolteden dolayı zarar gören çiftçimiz mağdur olacaktır. Ovamızda yetiştirilen turfanda nektarin, şeftali ve kayısı gibi nisan sonu mayıs başında hasat edilecek ürünlerin çiçekleri tamamen donmuş ve ürün alınamayacak hale gelmiştir.”

“Çiftçiler Tarsim’e hasar başvurusu yapmalı”

Don olayından zarar gören çiftçilerin bağlı oldukları tarım ilçe müdürlüklerine zarar tespiti için başvurması gerektiğini vurgulayan Doğru, şöyle devam etti:

“Ürünlerini Tarsim sigortası ile sigortalatan çiftçilerimiz, Tarsim‘e de hasar başvurusu yapmalıdır. Dondan zarar gören çiftçilerimiz için; Tarsim adına zarar tespiti yapacak eksperlerin doğru ve adaletli bir rapor hazırlamaları ve zarar gören çiftçilerimize tazminatlarının üretim mevsimi geçmeden ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek, don olayından zarar gören çiftçilerimize, doğal afet yasası kapsamına bağlı kalmaksızın, bölgesel olarak kamu bankalarına olan kredi, SGK primleri ve vergi borçlarının faizsiz ertelenmesini bekliyoruz”