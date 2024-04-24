Anadolu basını, ekonominin kalbi olan Gebze’de buluştu

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, programa katılan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve cemiyet başkanlarına, cemiyete destek veren belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.

“Gebze’de Başkanlar Kurulu Toplantısı yapmaktan dolayı çok mutluyuz”

Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, “ Gebze her yönü ile çok büyük bir şehir. Gebze gazeteciler cemiyeti de gücünü sivil toplum kuruluşlarından ve gazetecilerden alarak çok güzel faaliyetler gerçekleştirmektedir. İlk defa Başkanlar konseyi toplantısı yapmaktan da çok mutluyuz. Gebze Gazeteciler Cemiyeti tüm bu faaliyetlerini gerçekleştirirken elbette çok büyük bir gücü arkasında hissediyor. Kocaeli Büyükşehir, Gebze, Darıca, Çayırova Belediye başkanlarımıza, Gebze Ticaret Odamıza ve beraberinde bu şehirde ekonomiye can katan sanayisi ile, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla ve cemiyete vermiş olduğu güçle daha fazla faaliyet gerçekleştireceğiz. Huzurlarınız da hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Kocaeli’nin bürokratlarına teşekkür eden Yılmaz Karaca: Çok yararlı bir toplantı oldu

TGF ve Gazeteciler Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca konuşmasında; “Öncelikle Gebze Cemiyet Başkanı Levent Altun ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gazeteciler Federasyonu‘nun başkanlar konseyini yaptık. Arkadaşlarımız ile mesleki sorunlarımızı tartıştık. Çok yararlı bir toplantı oldu” dedi ve Kocaeli’nin bürokratlarına teşekkür etti.

“Gebze, kişi başına düşen gelir açısından Türkiye’de ilk sırada”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin hem sanayi hem de bilişim, tarih, turizm ve tarım yönünden Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, “Ülke gelirinin yüzde 13’ünü karşılayan Gebze, kişi başına düşen gelir açısından Türkiye’de ilk sırada. Gündüz nüfusu 1,5 milyona ulaşan Gebze hem konumu hem ulaşımı hem de üretimi ile ülkemizin en büyük kentlerinden. Gazetecilik gibi önemli bir mesleğin mensuplarının şehir dışından Gebze’mize gelmesi ve bu zenginlikleri görmesi de bizim açımızdan çok önemli. Burada sizleri ağırlamaktan ve ilimizi, ilçelerimizi tanıtmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Basın çok önemli, biz bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Her zaman basının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz, sizlerin de burada olması çok önemli” diye konuştu.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Saadettin Arıkboğa da, “Bölgemiz adına çok büyük bir organizasyon, emeği geçenleri kutluyorum. Sizlere belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi’nin de selamlarını iletiyorum” dedi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze’nin ekonomik ve diğer alanlarda büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak gazetecilere Gebze’nin ticaret yönünden zenginliklerini dile getirdi.