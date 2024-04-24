Kayseri’de 271 bin 500 fidan dikildi

KAYSERİ / EKONOMİ

Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ali Dağı olmak üzere 3 noktada ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bakan Özhaseki, görüntülü görüşme yöntemiyle fidan dikim etkinliğine bağlandı. Kayseri’deki turizm noktasında Erciyes Dağı’nı turizme kazandırdıklarını hatırlatan Özhaseki, söz konu bölgede yeşillendirme çalışmaları kapsamında 7 milyona yakın ağaç dikildiğini kaydetti. Bakanlık olarak görevlerinin zor olduğunu söyleyen Özhaseki, bir yandan çevre kirliliğini önleme, yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirme öte yandan da deprem ülkesi olan Türkiye’de depremin zararlarını gidermeye, depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç ise, “Erciyes Kayak Merkezi’mizin ağaçlandırma ile birlikte daha da anlam kazanacağını, aynı zamanda bu bölgede yapılacak çalışmalarla karbon izi ile ilgili yapılması gereken çalışmalara önem verildiğini de hep beraber görüyoruz. Amacımız doğayı, çevreye gerekli duyarlılığı göstermek” diye konuştu. Törende ayrıca günün anısına Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş tarafından Bakan Özhaseki’ye Erciyes, ağaçlar ve Bakan Özhaski’nin portresinin yer aldığı resim tablosu hediye edildi. Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki katılımcılar, Erciyes Kayak Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak şehrin 3 noktasında toplam 271 bin 500 fidanı da toprakla buluşturdu.

271 Bin 500 fidan, bir yıl içinde 2 bin 468 ton karbon tutacak

Etkinlikte, yılda 2 bin 468 ton karbonu tutacağı bir yutak alanı teşkil edeceği toplam 271 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. 97 bin sarıçam, 95 bin yalancı akasya, 33 bin huş, 14 bin ardıç, 13 bin 744 kuşburnu, 3 bin 756 ahlat, bin 500 titrek kavak, 4 bin toros sediri ve 9 bin 500 ağaççık, çalı ve uzun ömürlü bitkinin toprakla buluştuğu törende, ağaçlandırılan sahanın iklim değişikliği kaynaklı ani ve şiddetli yağışları ve bu sebeple görülen selleri tahfif etmesi ve engellemesi, yörenin hava kalitesini artırması öngörülüyor.