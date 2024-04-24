GKN Otomotiv, yönünü ihracat pazarlarına çevirdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İngiltere’de 1759 yılında sanayi devrimiyle birlikte kurulan GKN Otomotiv’in dünyanın en eski firmalarından biri olduğunu aktaran GKN Otomotiv Eskişehir Genel Müdürü Serkan Özbayrak, “1950’li yıllarda otomotiv sektörüne giriş yapan GKN, 1970 yılında tüm dünyaya açıldı. 2014’ten bu yana elektrikli güç aktarma organlarında dünyada lider konumdayız. Küresel pazardaki otomotiv ana sanayilerin yüzde 90’ıyla çalışıyoruz. Yüzde 50’lik pazar payımızla dünyadaki her 2 aracın birinde GKN ürünü kullanılıyor. 21 ülkede, 50 lokasyonda ve 6 adet teknoloji inovasyon merkezimizde toplam çalışan sayımız 25 bini geçiyor” diyerek firmalarının global çaptaki gücüne vurgu yaptı.

Eskişehir’deki fabrikalarını 2009 yılında hizmete aldıklarını kaydeden Özbayrak, “Otomotiv sektöründe kritik öneme sahip olan şaftların üretimini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren yetkinliklerimizi artırmak ve ürün gamımızı genişletmek amacıyla bugüne kadar Avrupa’dan ithal ettiğimiz, Türkiye’de üretimi olmayan yeni alt parçaların üretimine de başladık. Bu ürünler tekerin dönüş hızını ve yönünü ayarlayıp aracın hareketi için gerekli gücü aktaran parçalar oldu” diye konuştu. Eskişehir’de 138 kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Özbayrak, 2023 yılındaki 60 milyon Pound’luk satış rakamlarıyla kentin önde gelen firmalarından biri konumunda bulunduklarının altını çizdi. Eskişehir’i tercih etme sebeplerinden de bahseden Özbayrak, “Kentin otomotiv ana sanayinin merkezleri Bursa ve İstanbul’a yakın bir lokasyona sahip olması, üniversiteler vasıtasıyla genç, dinamik iş gücünü barındırması ve gelişmiş sanayi kültürü buraya yatırım yapmamızı sağladı” açıklamasında bulundu.

Eskişehir OSB’deki 38 bin metrekare alan üzerine kurulu 6 bin 300 metrekarelik fabrikalarını 20 bin metrekareye kadar büyütme potansiyeline sahip olduklarına dikkat çeken Özbayrak, “Kur, enflasyon ve faiz döngüsü oturursa büyümememiz için bir sebep yok. Orta vadedeki planlarımız arasında Türkiye’deki otomotiv sektörünün gelişmesiyle birlikte biz de yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz” diyerek gelecek için sahip oldukları vizyonu paylaştı.

Orta Asya’yı stratejik hedef olarak belirledi

İhracat payını artırarak Orta Asya’ya kapı açmayı hedeflediklerini açıklayan Serkan Özbayrak, “İhracatımız toplam ciromuz içerisinde yüzde 5’lik paya sahip. 2025 yılında bu oranı yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz. GKN olarak Avrupa’da 20 fabrikada üretim yapıyoruz. Bu yüzden Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Orta Asya’yı stratejik hedef olarak belirledik. Yıllık 2 milyon adetlik üretim kapasitemizin yüzde 65’lik kısmını kullanıyoruz. Orta Asya’ya açılarak bu rakamı yüzde 85’e ulaştırmayı öngörüyoruz” diye konuştu. Otomotiv sektörünün rekabetçiliğini kaybettiğini sözlerine ekleyen Özbayrak, “Kur, enflasyon ve faiz döngüsünün dengelenmemesi maalesef ülke olarak sektördeki rekabetçiliğimizi yitirmemize neden oldu. Bunun yanı sıra sektörün montajdan çok katma değeri yüksek ürünler üretmeye odaklanması gerekiyor. İşlerimizi teknoloji yoğunluklu çalışmaya yönlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.