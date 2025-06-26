ETO Başkanı Metin Güler: Denetimler tüccarın, sanayicinin psikolojisini bozdu

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) Haziran ayı meclis olağan toplantısı yapıldı. Mustafa Çekiç Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, İsrail’in saldırgan tutumunun sona ermesi gerektiğini belirterek, bölgede barış ve huzur ortamının tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Denetim yapılmalı ancak üyelerimizin psikolojisi sınanmamalı

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren ETO Başkanı Metin Güler, yüzde 60’a varan ticari kredi faizler sebebiyle tüccar ve sanayicinin finansmana ulaşamadığını belirterek, artan maliyetlerin işletmelerin yükünü artırdığını kaydetti. Konut, dayanıklı tüketim, mobilya gibi sektörlerde işlerin yavaşladığı belirten Güler, böyle bir ortamda firmalara yapılan ve kasa başında gerçekleşen uzun süren denetimlerin üyeleri zor durumda bıraktığını dile getirdi. Günümüzde işlemlerin neredeyse tamamının kredi kartıyla gerçekleştiğini ve kayıt altına alındığını belirten Güler, buna rağmen yapılan bazı denetimlerle tüccar ve sanayicinin psikolojisinin sınanmaya çalışıldığını söyledi.

Çalışanlar üzerindeki vergi yükü düşürülmeli

Asgari ücrete zam tartışmaların yeniden başladığını belirten ETO Başkanı Metin Güler, çalışanların alım gücü azaldıkça mutsuz olduğunu söyledi. Yıl başında ve ortasında yapılan ücret artışlarının vergi dilimleri sebebiyle etkisinin azaldığını belirten Güler, çalışanların üzerindeki vergi yükü düşürülürse alım gücünün artacağını kaydetti. Her işverenin çalışanlarının daha iyi koşullarda yaşamasını istediğini belirten Güler, ancak personel giderlerinin katlanarak devam etmesinin işletmeleri zorladığını vurguladı.

Katı atık bedeli uygulamalardaki hatalar düzeltilmeli

ETO Başkanı Metin Güler, Tepebaşı Belediye Meclisi tarafından alınan katı atık tarifesinin fahiş olduğunun altını çizerek, tarifenin yasal ancak tahakkuk eden rakamların çok yüksek olduğunu kaydetti. İzmir ve İstanbul ile kentlerle kıyaslandığında katı atık tarifesinin çok yüksek belirlendiğini belirten Güler, yılda bir milyon TL kira ödeyen bir kreşe 400 bin TL’ye yakın katı atık bedeli belirlenmesinin, yılda sadece 4 ay açık olan lunaparka 1 yıllık katı atık bedeli ödetilmesinin hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığını vurguladı.

Uygulanan katı atık tarifeleriyle ilçe belediyelerinin çöp toplama masraflarının büyük bölümünün esnafa yüklendiğini belirten Güler, tüccar ve esnafın fahiş katı atık bedellerini ödeme gücünün olmadığını dile getirdi. Katı atık bedeliyle ilgili uygulamalarda hata olduğunun altını çizen ETO Başkanı Metin Güler, üyelerin bu hatayı düzeltebilmeleri için öncelikle belediyeye başvurmalarını ve netice almamaları halinde de hukuk yolunun açık olduğunu dile getirdi. Güler, fahiş katı atık bedeliyle ilgili Eskişehir Ticaret Odası hukuk danışmanlığı birimimin de destek verdiğinin altını çizdi.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde hedef 1 milyon ziyaretçi

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin (EFKM) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’nin 2024-2025 döneminde 400.119 misafire ev sahipliği yaptığını ve büyük bir başarı yakaladığını belirten ETO Başkanı Metin Güler, dünya üzerinde 400 bin nüfusun altında olan onlarca ülke olduğunu söyledi. EFKM’de düzenlenen fuarlar, iş etkinlikleri ve kültür sanat faaliyetleriyle şehir ekonomisine değer katıldığını belirten Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ne yılda 1 milyon ziyaretçi getirebilme hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.