İZFAŞ 2026’da Avrupa’yı İzmir’de buluşturacak

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ), Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı ile sektörü İzmir’de buluşturacak. 3-6 Haziran 2026 tarihlerindeki etkinlikle şehrin uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Birçok alanda düzenlediği fuarlarla dünyayı İzmir’de buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fuarcılık şirketi İZFAŞ, 3-6 Haziran 2026 tarihinde Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yapacak. İzmir’i fuarlar ve kongreler merkezi yapma vizyonuyla hareket eden İZFAŞ; Avrupa ve dünya genelinden 300’ün üzerinde fuar alanı işletmecisi, fuar organizatörü ve servis sağlayıcı firmanın üst düzey temsilcilerini İzmir’de ağırlayacak. Bu kapsamda, birçok uluslararası fuar organizasyonu ve iş birliğine de ev sahipliği yapılması planlanıyor. UFI Avrupa Konferansı, 1966 ve 1974 yıllarında da İzmir’de düzenlenmişti.

Avrupa fuarcılık endüstrisinin en saygın etkinliklerinden olan UFI Avrupa Konferansı; profesyonel ağ oluşturma, bilgi paylaşımı, pazarlama fırsatları ve sektördeki gelişmeleri takip etmek için etkili bir zemin ve kritik bir platform olarak öne çıkıyor. Panellerin ve atölyelerin yapılacağı, Avrupa’yı buluşturacak UFI Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yapmak, Türkiye ve İzmir için fuarcılık anlamında büyük bir ivme ve prestij sağlayacak.