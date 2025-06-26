EGİAD, “Yaratıcı Yıkım”ın etkilerini raporlaştıracak

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yaratıcı yıkım, ekonomik güvenlik ve robot stratejileri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konularda derinlemesine analizler yapacak, strateji ve eylem planları oluşturacak. Bu çalışmaların somut çıktısı olarak hazırlanacak iki strateji raporu bu yıl ve önümüzdeki yıl kamuoyuna sunulacak.

NBE Ege Temsilciliği’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi veren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “EGİAD olarak kurulduğumuz tarihten beri, ürettiğimiz Think Tank raporları ile ülkemizin ve şehrimizin sosyo ekonomik kalkınmasına yönelik yol haritaları çizmeye çalışıyoruz. Bu dönemde de yapay zeka, robotlar, blok zinciri, 3D yazıcılar gibi yıkıcı teknolojilerin getirdiği ‘Yaratıcı Yıkım’ın şehrimize etkilerini; buna yönelik şehrimizde atılması gereken adımları ve bunun bu dönüşümün bir fırsata çevrilerek özellikle NEET gençler başta olmak üzere, genç istihdamını arttıracak çalışmalar belirmeyi içeren bir Yaratıcı Yıkım raporu hazırlamayı hedefliyoruz. Çalışmamızı bu yıl içinde tamamlayacağız” dedi.

Önümüzdeki dönemde yurt dışı çalışmaları konusunda daha aktif olacaklarını dile getiren Özhelvacı, “Bu ay içinde yaptığımız Fransa iş gezimiz ve VivaTech 2025 Fuarı’na katılımımız, EGİAD’ın uluslararası vizyonunu ve bağlantı kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Üyelerimiz global teknoloji sahnesinde yer aldı, yeni fırsatlar keşfetti. Bu gibi ziyaretlerle EGİAD, üyelerine uluslararası deneyim ve iş birlikleri kazandırmaya devam ediyor. Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda; Paris Vivatech, Slush, CES, Web Summit gibi prestijli organizasyonlara katılım, dış ticaret elçileri programı, küresel zirve bilgilendirme toplantıları ve yurt dışı kardeş kurum projeleriyle EGİAD’ın küresel iş ağını daha da genişleteceğiz” diye konuştu.

“EGİAD Melekleri’ni büyüteceğiz”

Girişimcilik ve yatırım odaklı projeler kapsamında; EGİAD Melekleri’ni büyütmeye, startup girişimciliği ekosistemini geliştirmeye ve EGİAD üyelerinin yatırım imkanlarını artırmaya devam edeceklerini anlatan Özhelvacı, “EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, İzmir’de girişimcilik ekosistemine yön veren, yatırımcı kimliğiyle genç girişimcilere destek olan yapılardan biri. Yeni dönemde bu ağımızı geliştirerek büyütmeyi hedefliyoruz. İzmir’deki oda ve borsalarla birlikte EGİAD Melekleri koordinasyonuyla geçtiğimiz Nisan ayında düzenlediğimiz Melek Yatırımcılık Zirvesi bunun için çok güzel bir başlangıç oldu ve İzmir’in bu alandaki öncülüğünü perçinledi” dedi.