DSO Yüksek İstişare Kurulu 5. kez toplandı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli sanayisine önemli katkılarda bulunmuş 18 sanayici üyeden oluşan ve yılda iki kez toplanan Denizli Sanayi Odası (DSO) Yüksek İstişare Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısı gerçekleştirdi.

2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yürütülen çalışma, proje ve faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Makina İhtisas OSB, Çivril OSB ve Bozkurt OSB kurulum aşamalarında tamamlanan ve ilgili paydaşlarla devam ettirilen süreçlere dair bilgilendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Bozkurt OSB Tanıtım Toplantısı sonrası sanayicilerin gösterdiği ilginin altını çizen Kasapoğlu, bugün yapılan faaliyetlerin Denizli sanayisinin geleceği adına birer mihenk taşı haline geleceğini belirtti.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, Denizli sanayisinin geleceğini, daha dirençli, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir yapı üzerine inşa etme noktasında kararlılıkla ilerlediklerini dile getiren Kasapoğlu, “Sanayimizin geleceği için ortak akılla hareket etme misyonunu önemsiyoruz. Hem paydaş kurumlarımızla yürüttüğümüz iş birliği hem de siz değerli kurul üyelerimizin kıymetli görüş ve önerileri bizler için büyük önem taşıyor. Sizlerin tecrübeleri ve bilgi birikimi, Denizli sanayisinin yol haritasını çizerken bizlere daima ışık tutuyor” diye konuştu.

DSO MEİP ile ilgili söz alan Er-Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, mesleki eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda İstanbul Sanayi Odası’nın yıllara dayalı deneyimlerinin ve edindiği olumlu çıktıların rehberliğinin önemini vurguladı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Ahmet Yavuzçehre ise DOSTEK Koleji’ni örnek göstererek mesleki eğitimde adanmış kadroların ve sanayicilerin okulları desteklemesinin yarattığı güce değindi.

2025-2026 dönemi için planlanan programlar ve hedefler doğrultusunda Oda olarak alınabilecek aksiyonlar, Kurul üyeleri tarafından görüşüldü.