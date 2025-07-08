TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Hep birlikte serbest ticareti talep etmeliyiz”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türk-Arap Odası 6. Yönetim Kurulu Toplantısı ve İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Arap Odalar Birliği işbirliğinde, TOBB Başkanı ve Türk-Arap Odası Eş Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk-Arap Odası Eş Başkanı Samir Majoul’un katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Foruma, 15 ülkeden 100’ün üzerinde iş insanı ve 5 büyükelçi katılım sağladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gelişmekte olan ülkelerin istikrarı ve refahı için, ticaretin daha serbest olmasının şart olduğunu, Türkiye’nin ticareti serbestleştirdikten sonra sanayi devi haline geldiğini vurguladı.

Tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye ekonomisinin gücü ve dinamizminin de özel sektöre dayalı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede İtalya ile Çin arasında, en büyük sanayi üretim kapasitesini kurmuş, en çok sanayi ürünü ihracatını yapan, girişimci bir ülkeyiz. Otomotiv, beyaz eşya, inşaat malzemeleri ve konfeksiyon başta olmak üzere, pek çok sektörde Avrupa’nın ana tedarikçisiyiz. Tüm bunları, ticareti serbest hale getirip, rekabeti artırarak sağladık. Ticaret zenginleştirir, korumacılık fakirleştirir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin istikrarı ve refahı için, ticaretin daha serbest olması şarttır. Dolayısıyla hep birlikte, serbest ticareti talep etmeliyiz. Türkiye, dış rekabete açılıp, ticareti serbestleştirdikten sonra, bu coğrafyanın sanayi devi haline geldi. Yüzde 94’ü sanayi malı olan 12 bin 600 farklı ürünle, 200'den fazla ülkeye yılda 270 milyar dolar ihracat yapıyoruz” dedi.

“Arap dostlarımızla daha yakından çalışmak istiyoruz”

Türkiye'nin Arap ülkelerine olan ihracatının 20 yıl önce yüzde 10 ile 5 milyar dolar olduğunu, 2024'te 50 milyar doları geçtiğini ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 20'sine ulaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Son 20 yılda Türkiye, 50 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı Arap ülkelerinden aldı. Her sene ortalama 10 milyon Arap turist Türkiye'ye seyahate geliyor. Tüm bunlar olumlu gelişmeler, ancak çok daha iyisini yapacak potansiyelimiz var. Aramızdaki ticaret ve yatırım hacmi, hala olması gerektiği seviyenin altında. Sınırlarımız, ülkelerimiz arasındaki sermaye, mal ve hizmet hareketliliğinin önünde bir engel teşkil etmemeli. Coğrafyamızda girişimciliğin ve KOBİ’lerin güçlendirilmesi için de Arap dostlarımızla yakından çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, malların serbest dolaşımı için, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlatılan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın (TPS-OIC), çok önemli adım olduğunu ve bu anlaşmanın kapsamının daha da genişletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Samir Majoul: “Yatırımlarla karşılıklı güven sağlamalıyız”

Küresel gelişmeleri, temel mal ve emtia için ticari pazarları etkileyen dönüşümleri yakalamak ve değerli sektörlere odaklanmak için iş birliğini daha da artırmak gerektiğini vurgulayan Türk Arap Odası Eş Başkanı Samir Majoul, “Sizlerle sürekli işbirliğimizi devam ettireceğiz. Arap ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkileri yeni doğmadı, tarihin derinliklerine kadar uzanıyor. Türk Arap iş birliği bir seçenek değil kalkınmaya dayalı alan inşa etmek için stratejik bir konu. Arap ve Türk tarafları arasında umut verici bir ilişki var ancak potansiyelimizin çok gerisinde. Bu forum gerçek bir fırsat yaratıyor. Özellikle sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edebilecek iş birlikleri açısından yatırımlar çok önemli. Bununla yetinmemeli ve ticari ilişkilerimizi artırmalıyız. Tüm zorluklar karşısında işbirliğimizin geliştirilmesi önemli. Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki ortaklığa inanıyoruz. Bizi birbirine bağlayan ekonomik köprüleri yatırım yoluyla güçlendirmek için çalışmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmeli, yatırımlarla karşılıklı güven sağlamalıyız. Uzun süreli ortaklıkları, halkımızın çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmeliyiz. Özellikle Arap dünyası ve Türkiye’deki gelecek vaat eden sektörlerde Türk ortaklarımızla çalışmaya hazırız. Arap ve Türk odalarının sektör temsilcilerinin bir araya getirmelerini önemsiyorum” diye konuştu.

Toplantıda, “İzmir’de İş Yapma İmkanları” konulu oturumunda, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener “İzmir’de Ticaret”, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “İzmir’de Sanayi” ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise “İzmir’de Tarım” başlıklı birer konuşma yaptılar.