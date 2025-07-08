İzmir YMMO Başkanı Yaşar Zengin: “Tam tasdik, kamuya tasarruf, iş dünyasına kolaylık sağlar”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, Türkiye’de 45 bin işletmenin yeminli mali müşavirlerden tam tasdik hizmeti aldığını, İzmir ve çevre illerde de bu rakamın 3 bin 600 olduğunu dile getirdi. Zengin, Türkiye’de vergi mevzuatlarının karmaşık olduğunu, bu nedenle bu hizmeti almanın hem iş dünyasını cezalardan koruyacağını hem de kamunun maliyetlerini düşüreceğini belirterek, işletmelere hizmet alma konusunda KOSGEB’in destek vermesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin yıllık gelir ve kurumlar vergisi hesaplarını incelediklerini, böylece işletmenin bir yıla ait hesaplarını vergi mevzuatına, muhasebe ilkelerine ve standartlarına göre denetleyerek raporladıklarını aktaran Zengin, “Türkiye’de toplamda 45 bin şirket tam tasdik hizmeti alıyor. Türkiye’nin her tarafında denetim yapıyoruz. Ege Bölgesi’nde faaliyet gösterip diğer illerden denetim hizmeti alan işletmelerimiz de var. Onları da dahil edersek bölgemizde yaklaşık 5 bin işletme tam tasdik hizmeti alıyor” dedi.

“KOSGEB hizmet almak isteyen işletmeleri destekleyebilir”

Vergi idaresi açısından kamunun iş yüklerini azaltırken, iş dünyasını vergi risklerinden koruduklarını dile getiren Zengin, “Bu hizmetin zorunlu olmasında fayda var. Zorunlu olmasa bile işletmelere denetim desteği verilebilir. Böylece işletmeler, fayda gördükçe bu hizmete alışır. İşletmeleri tam tasdik hizmetiyle tanıştırmak çok önemli. Hizmetin maliyeti bazı işletmelere fazla gelebiliyor. Bu nedenle maliyetin bir kısmını KOSGEB’in desteklemesi fayda sağlayabilir” diye konuştu.

“Hizmet alan firma sayısını 150 bine çıkarabiliriz”

Türkiye’de vergi mevzuatlarının çok geniş olduğunu ve iş dünyası açısından bakıldığında vergi hatası yapma olasılığının yükseldiğini söyleyen Zengin, “İşletmelere öncelikle vergi açsından bir güvence sağlamış oluyoruz, onlara rehberlik yapıyor yatırımlarını yönlendiriyoruz. Şirketler büyüdükçe işleri daha karmaşık hale geliyor ve uzmanlara ihtiyaçları biraz daha artıyor. Bu anlamda biz iş dünyasına rehberlik ediyoruz. Vergi ve muhasebe risklerini bertaraf ediyoruz. Türkiye’de şu anda tam tasdik hizmeti alan işletme sayısı yeterli değil. Bu sayının önümüzdeki yıllarda 100 bine, sonraki yıllarda 150 bine kadar çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Yeminli mali müşavirlik bilgi, tecrübe ve güven mesleği. Bu birikimden hem devlet hem de iş dünyası daha fazla yararlanmalı” ifadelerini kullandı.

“Vergi müfettişlerinin sayısı yetersiz”

Yeminli mali müşavirlerin bilgi birikimi, deneyimi ve donanımı yüksek düzeydeki uzmanlar olduğunun altını çizen Zengin, “İş dünyası ve kamu mesleğimizden yeteri kadar yararlanmıyor. Türkiye’de kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyana tabi. Mükellef ne kadar kazandığını kendisi beyan eder, bunu da vergi müfettişleri denetler. Ancak Türkiye’de 7 bin civarında olan vergi müfettişi sayısı yetersiz kalıyor. Devlet bu sayıyı artırmaya çalışıyor ancak artıramıyor. Vergi müfettişleri çok nitelikli bir meslek grubu. Mesleği icra ederken vergi müfettişliğinde kalmayı hedeflemiyorlar. Piyasaya yönelmeyi seçiyorlar ve ona göre hazırlık yapıyorlar. Devlet, vergi müfettişlerinin özlük haklarını düzeltemediği için bu birikim ve tecrübeden yeterince yararlanamıyor. Bu sayı yetersiz kaldığından burada yeminli mali müşavirlerden yararlanılabilir, çünkü meslektaşlarımızın tamamına yakını buradan gelen birikimli insanlar” dedi.